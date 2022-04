VOLVIÓ A BAJAR El dólar blue volvió a la baja y finalizó el mes cotizando en $200 para la venta; registró así su mayor caída mensual desde enero del año pasado, mientras que el mercado accionario operó estable y volvieron a caer los tipos de cambio financieros. El dólar paralelo bajó $1 luego del rebote del miércoles y mantiene la brecha con el tipo oficial se redujo al 80,2%, el menor nivel desde julio del año pasado. Durante marzo, el dólar blue estuvo oscilando entre los $202 y $200, con subas interdiarias de 50 centavos y culminó el mes con una merma de $11 (5,2%), tras finalizar febrero en $211. Representa su peor performance en 14 meses. Hay que remontarse a enero del año pasado cuando mostró un retroceso de $13 o 7,8%, al pasar de $166 a $154. En febrero pasado, el dólar paralelo bajó $6,50, después de subir en enero $5. El dólar mayorista, subió 12 centavos a $111,01 en la última rueda de marzo. De esta manera, el tipo de cambio subió 3,31% este mes, mayor suba desde enero 2021. ACAMPE Y NUEVOS CORTES Movimientos sociales continuaban ayer por la tarde con el acampe en la Avenida 9 de Julio frente al Ministerio de Desarrollo Social y también cortaron sorpresivamente la Autopista 25 de Mayo, por lo que transitar por el centro porteño se convirtió en una verdadera odisea. Fracasadas las negociaciones con las autoridades del Ministerio por falta de respuestas a los reclamos, el Polo Obrero y otros movimientos sociales de izquierda se movilizaron el pasado miércoles a la cartera conducida por Juan Zabaleta y, al no ser recibidos, decidieron pasar la noche. VICENTIN: PLAZO EXTENDIDO El juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, extendió hasta el 30 de junio el plazo para que la empresa Vicentin logre un acuerdo con sus acreedores. Es la tercera prórroga a la que accede la compañía en el marco de un complejo proceso por el cual se está intentando conformar un consorcio de empresas para su salvataje. Este plan sufrió un duro revés el miércoles cuando la firma Molinos Agro, que integraba el grupo de inversores junto a Viterra Argentina y Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), abandonó el proyecto. Argumentó un cambio en el contexto general para llevar a cabo el negocio. De esta forma, Vicentin tiene tres meses más para lograr la aprobación de al menos dos tercios sobre el capital total adeudado que asciende a U$S 1.500. Lorenzini aceptó ayer el pedido de Vicentin para una nueva postergación del plazo realizado hace dos semanas y fijó para el 22 de junio la audiencia informativa. Pese al retiro de Molinos, Vicentin pretende seguir con el plan de salvataje y de allí la solicitud de un mayor plazo para seguir las negociaciones. SOLICITAN PERPETUA El fiscal federal Marcelo García Berro pidió la pena de prisión perpetua para cuatro acusados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en los denominados "vuelos de la muerte", en los que fueron arrojados al mar cuatro detenidos ilegales que aún estaban con vida. El fiscal pidió la condena máxima que contempla el Código Penal para el ex jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros; el ex comandante del batallón Luis del Valle Arce; su segundo, Delsis Ángel Malacalza, y el ex oficial de operaciones Eduardo María Lance. A los cuatro les imputó la responsabilidad por el secuestro, aplicación de torturas en el Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como "El Campito" y la muerte de Rosa Eugenia Novillo Corvalán, Roberto Ramón Arancibia, Adrián Enrique Accrescimbeni y Juan Carlos Rosace. El fiscal pidió que a los imputados, todos ex integrantes del Batallón de Aviación 601, se les revoquen las prisiones domiciliarias y sean alojados en cárceles comunes, dependientes del Servicio Penitenciario Federal.