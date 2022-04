El bono para jubilados será de $6000; ¿cómo y cuándo se paga?

Está destinado a las jubilaciones mínimas. Se cobrará en abril como compensación por la pérdida del poder adquisitivo consecuencia de la inflación. El Gobierno confirmó que el bono a los jubilados será de $6.000, en un intento por compensar la pérdida del poder adquisitivo como consecuencia de la inflación, en medio de las medidas que impulsa la Casa Rosada en la "guerra" contra la suba de precios. Según fuentes oficiales, el presidente Alberto Fernández tendrá a su cargo dar los detalles del bono, en un acto que encabezará este viernes. El monto de $6.000 le corresponderá a quienes perciben el haber mínimo. Desde ahí, se aplicará un porcentual hasta quienes cobran jubilaciones mensuales de $38.630. En la Anses por estas horas ultimaban detalles sobre el anuncio que quedará oficializado hoy por el jefe de Estado, en una nueva apuesta a compensar en las jubilaciones lo que se ha perdido por la inflación sin control de los últimos meses. El bono se cobrará durante abril. Si bien la idea del Gobierno era pagarlo con los haberes que empiezan a cobrarse en estos días, no estaba claro si iban a llegar a realizar el trámite. En caso de no estar a tiempo, se pagará desdoblado. Este jueves por la mañana, el Gobierno confirmó a través de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada, que habría un bono para jubilados. Al ser consultada sobre el tema, la vocera respondió: "Sí va a haber un bono para jubilados. Lo están trabajando la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, con el ministro de Economía, Martín Guzmán". "Va a ser anunciado en las próximas horas por las personas que están a cargo del tema y el Presidente de la Nación (Alberto Fernández)", añadió. La portavoz presidencial aclaró que "los detalles respecto al bono se están trabajando en este momento", por lo que aclaró: "No me corresponde a mí decirlos, sino a quienes van a tener a su cargo la implementación". "Esto va a suceder en las próximas 48 horas, no más", insistió, respecto al anuncio oficial de la suma que recibirán los jubilados.

