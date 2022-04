Ucrania anunció que están frenando el ataque ruso y que recuperaron varias aldeas

Desde Kiev indicaron que "la condición moral y psicológica de las tropas enemigas sigue siendo baja y tiende a deteriorarse". Las fuerzas ucranianas siguen realizando una operación en las direcciones este, sureste y noreste y de esta manera logran frenar el ataque ruso en todas las direcciones, informó el Estado Mayor General de Ucrania, que también mencionó contraataques exitosos. En el comunicado se confirmó también que rechazaron cinco ataques enemigos en las direcciones de Donetsk y Lugansk, en tanto que destruyeron 10 tanques, 18 vehículos blindados, 13 vehículos de motor y 15 sistemas de artillería, provocando bajas. Desde Kiev afirman además que "la condición moral y psicológica de las tropas enemigas y el nivel de motivación del personal de las unidades sigue siendo bajo y tiende a deteriorarse". En particular, según el Estado Mayor General, dos comandantes de pelotón fueron destituidos de sus cargos en las unidades de la 60ª brigada separada de fusileros motorizados del 5º ejército de armas combinadas del Distrito Militar Este debido al incumplimiento de la orden de realizar operaciones de combate. Además, en las formaciones y unidades de la Flota Báltica, en particular, en la 79ª brigada separada de fusileros motorizados del 11º cuerpo de ejército, se han dado numerosos casos de reclutas que se niegan a continuar su servicio y no quieren firmar contratos. "En el territorio de la República de Belarús, se registró el movimiento del equipo militar de las Fuerzas Armadas de Rusia, probablemente con el objetivo de reagrupar unidades, así como crear una reserva para reponer pérdidas de personal, armas y equipo de grupos que operan en el territorio de Ucrania", dice el sitio Ukrinform.es Por otra parte, consigna que "en los territorios de la región de Kiev abandonados por el enemigo, se registran casos frecuentes de minas sembradas en el territorio y edificios de los residentes locales". Según la información a las 06:00 del 31 de marzo, los líderes de la Federación Rusa estaban considerando la formación de autoridades de ocupación en los territorios temporalmente ocupados. Así, según el Estado Mayor General, Rusia está seleccionando a los miembros de los organismos de seguridad, las fiscalías y los tribunales que serán enviados al territorio de Ucrania en el futuro. Ucrania denuncia además que "con la finalidad de implementar el escenario para la creación de otra pseudo-república en el territorio de la región de Jersón, se observa el trabajo de los empleados del Servicio de Seguridad Federal de la Federación Rusa, el 652º grupo de operaciones de información y psicológicas y los oficiales de la 12ª Dirección General del Estado Mayor General de la Federación Rusa". "Se observa que la principal actividad de estas unidades es el llamado trabajo explicativo con las autoridades locales y la población. El apoyo informativo se lleva a cabo demostrando videos con testaferros", continúa el informe. Ucrania afirmó además que sus tropas liberaron varias aldeas en la región de Zaporiyia: Zatyshshia, Malynivka, Zeleny Gay y Chervone, pero lamentó que "un ataque con misiles por parte de los agresores rusos, destruyó el depósito de petróleo en el Dnipro".

Ucrania informó que rechazó cinco ataques enemigos en las direcciones de Donetsk y Lugansk y que destruyó 10 tanques, 18 vehículos blindados, 13 vehículos de motor y 15 sistemas de artillería.