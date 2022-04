Contaminación del aire: cómo afecta la salud mental de los niños

Científicos de la Universidad de Denver han descubierto que la contaminación del aire podría desencadenar depresión en los niños. Este nuevo documento que se publica en la revista Developmental Psychology sugiere que la exposición al ozono de la contaminación del aire se ha relacionado con un aumento de los síntomas depresivos entre los adolescentes, incluso en áreas que cumplen con los estándares de calidad del aire. El ozono es un gas que se produce cuando diversos contaminantes de los gases de escape de los vehículos motorizados, las centrales eléctricas y otras fuentes reaccionan a la luz solar. Los niveles más altos de ozono se han relacionado previamente con varias dolencias físicas, como el asma, los virus respiratorios y la muerte prematura por causas respiratorias. El nuevo análisis es el primero en relacionar los niveles de ozono con el desarrollo de síntomas de depresión en adolescentes a lo largo del tiempo. Los síntomas pueden incluir sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza, dificultad para concentrarse, trastornos del sueño y pensamientos suicidas. "Creo que nuestros hallazgos realmente hablan de la importancia de considerar el impacto de la contaminación del aire en la salud mental además de la salud física", informó la investigadora principal, Erika Manczak, profesora asistente de psicología en la universidad. Los investigadores analizaron datos de un estudio anterior sobre el estrés en la vida temprana con 213 participantes, de 9 a 13 años de edad, en el área de la Bahía de San Francisco. El equipo comparó los datos sobre la salud mental de los jóvenes durante un período de cuatro años con las secciones del censo de sus domicilios y los datos de calidad del aire de esas secciones de la Agencia de Protección Ambiental de California. Los niños que vivían en áreas con niveles de ozono relativamente más altos mostraron aumentos significativos en los síntomas depresivos con el tiempo, a pesar de que los niveles de ozono en sus vecindarios no excedían los estándares de calidad del aire estatales o nacionales. Manczak señala que sus hallazgos no se vieron afectados por el sexo, la edad, la raza, los ingresos familiares, la educación de los padres o las características socioeconómicas de los vecindarios de los participantes. "Fue sorprendente que el nivel promedio de ozono fuera bastante bajo, incluso en las comunidades con una exposición al ozono relativamente más alta -indica-. Esto realmente subraya el hecho de que incluso los niveles bajos de exposición al ozono tienen efectos potencialmente dañinos". Los científicos dicen que el ozono y otros componentes de la contaminación del aire pueden contribuir a altos niveles de inflamación en el cuerpo. Esta puede conducir al inicio y desarrollo de la depresión. Los jóvenes pueden ser especialmente sensibles a estos efectos porque pasan más tiempo al aire libre. Los hallazgos son correlacionales, explican los autores, por lo que no se puede probar que los niveles de ozono provocaron un aumento de los síntomas depresivos, solo que existe un vínculo entre ellos.