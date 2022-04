Efemérides del día de la fecha, 1 de Abril

P U B L I C



DÍA NACIONAL DEL DONANTE DE MÉDULA ÓSEA En este día se conmemora la creación del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), en el ámbito del INCUCAI, a la vez que se concientiza sobre la importancia de la donación de médula ósea y se impulsa a las personas a convertirse en donantes. Las CPH son células madre encargadas de producir glóbulos rojos (transportan el oxígeno a los tejidos), glóbulos blancos (combaten las infecciones en el organismo y se ocupan de la vigilancia inmunológica) y plaquetas (participan del proceso de coagulación de la sangre). El Registro fue creado en el año 2003 mediante la Ley Nº 25.392: "Desde la creación del Registro Nacional de Donantes, el sistema de salud garantiza que todo paciente con indicación de trasplante con donante no relacionado, pueda ser tratado sin necesidad de viajar al exterior". El mismo tiene alrededor de 300 mil donantes inscriptos e integra la Red Mundial World Marrow Donor Association (WMDA), la cual agrupa registros de más de 63 países y cuenta con más de 38 millones de donantes registrados de todo el mundo. Se estima que, desde su creación, un total de 1.277 pacientes argentinos que no tenían un donante compatible en su grupo familiar accedieron a un trasplante de médula ósea con donante no emparentado. En este período, el Registro aportó 281 donantes de médula ósea, 167 para pacientes argentinos y 114 para pacientes del extranjero. Las personas que pueden inscribirse como donantes tienen que tener entre 18 y 40 años, gozar de buena salud, pesar más de 50 kilos y no tener antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas.



FALLECE CARLOS PEUCELLE Carlos Desiderio Peucelle nació el 13 de septiembre del año 1908 en Barracas, Buenos Aires. Inició su carrera futbolística en Sportivo Anchorena y, luego de realizar las inferiores en Boca, comenzó a jugar en San Telmo y Sportivo Barracas. Posteriormente, arribó a Nacional de Adrogué y Sportivo Buenos Aires hasta que, en el año 1931, comenzó a vestir la camiseta de River. En El Millonario se consagró campeón del Campeonato de Primera División (1932,1936, 1937 y 1941), la Copa de Competencia (1932), la Copa de Oro (1936), la Copa Ibarguren (1937) y la Copa Escobar (1941). En el año 1941 colgó los botines y, al año siguiente, empezó a dirigir las divisiones inferiores de River. En el año 1945, en La Banda, salió campeón del Campeonato de Primera División y la Copa Aldao. Con el tiempo, dirigió a Racing, Huracán y San Lorenzo. En cuanto a la Selección, Peucelle participó del Mundial Uruguay 1930 y convirtió tres goles: en la goleada 6-1 a Estados Unidos marcó dos tantos y en la final frente al local uno. Por otro lado, salió campeón de la Copa América en los años 1929 y 1937. Falleció en el año 1990 en Buenos Aires.



SE LANZA "DEJA VU" Un día como hoy en el año 2021, Olivia Rodrigo lanzaba el sencillo "Deja Vu". Perteneciente al álbum "Sour" (2021) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Jack Antonoff y Dan Nigro, la canción está dirigida a una ex pareja que comienza una nueva relación: "Definitivamente no es como ´Drivers License´ en absoluto, lo cual me entusiasma mucho. Creo que la gente va a ver otro aspecto de mi música y mi composición. Estoy súper emocionada y también muy nerviosa".