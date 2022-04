Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 01/abr/2022. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 01/abr/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol

SE SORTEA QATAR 2022 Este viernes, desde las 13.00 horas, se sorteará el Mundial de Qatar 2022, para el que todavía hay tres boletos por definirse que integrarán el cuarto Bombo. Los últimos dos en confirmar sus lugares fueron México y Estados Unidos, por CONCACAF (Canadá ya lo había hecho previamente). En este sorteo, Argentina estará en el Bombo 1 junto al país anfitrión y las siete mejores Selecciones del ranking FIFA. La particularidad es que la ausencia de Italia, que está en 6º lugar, le permite a Portugal (8º) ser cabeza de serie. Entonces, el sorteo se realizará de la siguiente manera: Bombo 1: Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, Portugal y España Bombo 2: Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Dinamarca, Uruguay, México y Estados Unidos Bombo 3: Irán, Japón, Serbia, Senegal, Marruecos, Polonia, Túnez y Corea del Sur Bombo 4: Arabia Saudita, Camerún, Canadá, Ghana, Ecuador y los ganadores de los repechajes Costa Rica vs Nueva Zelanda, Perú vs Australia o Emiratos Árabes Unidos y Gales vs Escocia o Ucrania.



DEBUTÓ EL VAR Anoche, en el inicio de la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional, Colón de Santa Fe y Aldosivi de Mar del Plata disputaron el primer encuentro en el que se utilizó el VAR de manera oficial en nuestro fútbol. Y el sistema de revisión fue determinante para la apertura del marcador: a instancias de la repetición de video, a los 15 minutos, Nicolás Lamolina sancionó el penal que convirtió Martín Cauteruccio para el Tiburón. Posteriormente, Lucas Beltrán igualó para el Sabalero, pero la victoria se iría para "La Feliz por los goles de Edwin Mosquera y Matías Pisano. De esta manera, el conjunto que dirige Martín Palermo trepó hasta la tercera posición de la Zona B y se ubicó apenas un punto por debajo de Estudiantes de La Plata y Boca Juniors. OTROS CINCO PARTIDOS En la continuidad de la octava fecha de la Copa de la Liga, este viernes se disputarán cinco encuentros. Por la Zona A se medirán: Gimnasia (LP) vs Talleres (16.30), Patronato vs Unión (19.00) y Banfield vs Argentinos (21.30). En tanto, por la Zona B lo harán: Central Córdoba vs Huracán (19.00) y Barracas Central vs Independiente (21.30). AVANZÓ DEFENSA Por la primera ronda de la Copa Argentina, Defensa y Justicia goleó 4-1 a Sacachispas y, de esa manera, se convirtió en el rival de Argentinos Juniors en la segunda fase. Por ese sector del cuadro avanza también River Plate, que espera por el ganador del duelo entre Barracas Central y Acassuso. ADIÓS CHANGO A los 76 años, este miércoles falleció el autor del gol más importante en la historia de Racing Club: Juan Carlos Cárdenas. En Montevideo, en el desempate de la final de la Copa Intercontinental de 1967, "El Chango" marcó el único tanto de la victoria 1-0 de La Academia sobre el Celtic de Escocia. De esa manera, el mítico "equipo de José" (por su entrenador Juan José Pizzutti) conseguía la primera Copa Intercontinental para el fútbol argentino. El santiagueño disputó 321 partidos y marcó 89 goles en el conjunto de Avellaneda. Además, también jugó en Nueva Chicago (fue cedido cuando llegó de Unión de Santiago del Estero) y en Puebla y Veracruz de México. PRIMERA B METRO Hoy comienza la 8ª fecha del Torneo Apertura. A las 15.30, Fénix (10 puntos) recibirá a Deportivo Merlo (8). Y a partir de las 20.35, Ituzaingó, único líder del certamen con 16 unidades, será local frente a Colegiales (8) con transmisión de DirecTV.

