Se llevó a cabo la Vigilia de los Excombatientes de Malvinas

A 40 años de la guerra de Malvinas y acompañados por el intendente Abella, funcionarios, fuerzas vivas, familiares y público en general; los héroes campanenses recibieron emocionados el 2 de abril. En un contexto muy particular, por conmemorarse este año el 40vo aniversario del inicio del conflicto armado de las Islas Malvinas, los excombatientes de la ciudad hicieron una vigilia que comenzó poco después de las 20 de ayer, como comienzo de lo que serán los homenajes oficiales preparados por el municipio para honrar y recordar a nuestros héroes que volvieron y también los que cayeron en combate. Se percibía, como suele suceder todos los años, esa ansiedad por la llegada del 2 de abril, cuando se mezclan tantas emociones encontradas: la angustia por los momentos vividos en las islas, la tristeza de haber perdido a amigos y compañeros de batallas, el honor de sentirse parte de un conjunto de almas que dejó todo por su patria y porque no también esa impotencia por no poder recibir este momento pisando ese suelo que supieron defender a sangre y fuego.









#Ahora en la escalinata de la plaza Eduardo Costa se realiza el homenaje a los Ex Combatientes. "Malvinas 40 años" con la concurrencía de muchos vecinos, familiares, autoridades municipales y Bomberos Voluntarios. pic.twitter.com/iB0fLpj9tf — Daniel Trila (@dantrila) April 2, 2022