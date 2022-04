El Intendente acompañó la Vigilia

NOTICIA RELACIONADA: Se llevó a cabo la Vigilia de los Excombatientes de Malvinas "El Municipio está haciendo lo que tiene que hacer: estar cerca de ellos y reconocer a los héroes de esta manera. Siempre es poco para ellos" expresó Abella refiriéndose a los excombatientes. Pasadas la media noche, se hizo presente el Intendente Sebastián Abella y frente al escenario montado en la escalinata de la Plaza Eduardo Costa, ofreció unas cálidas palabras dirigida a los excombatientes: "En este día tan especial, a 40 años de Malvinas, no podía dejar de acompañarlos a ellos en esta iniciativa, que trabajaron en conjunto con mucha anticipación. Malvinas no es solamente hoy, es todo el año, todos los días. Hoy acompañamos a estas glorias, estas leyendas que tenemos en Campana que me emocionan cada vez que en privado me cuentan lo que vivieron", dijo Abella. Minutos más tarde el Intendente le comentaba a la prensa "Particularmente a mi Malvinas me llena algo especial. Quizás por la edad que tengo o por un montón de cuestiones particulares. El municipio está haciendo lo que tiene que hacer: estar cerca de ellos y reconocer a los héroes de esta manera. Siempre es poco para ellos". Hoy desde las 9 habrá un desfile cívico-militar frente al Palacio Municipal organizado por la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura y contará con la participación de ex combatientes y representantes de distintas fuerzas vivas con asiento en nuestra ciudad, con el fin de recordar y honrar a nuestros héroes; donde se espera una masiva participación ciudadana. El acto conmemorativo será transmitido en vivo también por las redes sociales del Municipio.

"Estas leyendas que tenemos en Campana me emocionan cada vez que en privado me cuentan lo que vivieron" expresó el Intendente. SIN OLVIDO Aún sangran las heridas

que nos causó el invasor

la angustia y el dolor

por los que allá, han quedado

cuidando su suelo amado

con orgullo soberano...

Solo Dios que es humano

nos devolverá lo nuestro. . No han de sonar

las campanas del olvido

aunque pase inexorable el tiempo,

porque habrá otro 2 de abril

donde el sol, volverá a brillar

en un cielo sin neblina.

Y la bandera Argentina

de nuevo ha de flamear. Raúl Berra Integrante de Campana Amanecer Literario