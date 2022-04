La carta de un conscripto a su madre

Anoche, antes del inicio de la vigila propiamente dicha convocada en la plaza Eduardo Costa, se realizó un acto protocolar en el patio del Instituto 15. En la oportunidad, se leyó la carta que un veterano de Campana le envió a su madre antes de ser movilizado

"Querida mamá: Primero que todo, quiero que sepas que estoy muy bien. Te escribo porque me parece que nos vamos al sur. Posiblemente a las islas Malvinas. Vos no te preocupes. Lo que más bronca me da es que no nos dejan avisarle a nadie. Yo a esta carta se la voy a dar a alguna persona que esté afuera del regimiento para que te la mande. Hay cualquier cantidad de gente afuera, no nos dejan ni recibir visitas. Yo creía que era todo joda, pero recién ahora que vinieron todos los de mi clase me di cuenta que iba en serio. Bueno viejita linda, se me cortó la baja. Espero que no pase nada, pueda salir otra vez con el pelo largo. Hoy me pasé el día al costado del alambrado y vi a muchas madres llorando. Mirá vieja: no vaya a ser cosa que llores. Yo voy a volver dentro de poco. Los extraño a todos, principalmente a vos viejita linda. Son aproximadamente las 6 de la tarde del viernes de Semana Santa. Acá hay un lío bárbaro con la entrega de equipos, armamentos, etcétera. Nos vamos esta noche en avión, no me escribas porque ya no voy a estar. Pónganse contentos que voy a tener el honor de defender a la patria. Volver voy a volver, no se preocupen, me sé cuidar muy bien. Bueno, no les escribo más porque seguro que me van a llamar. Chau mami, saludos a todos ustedes. Un beso grande viejita linda, esperáme". Luego de realizar una pausa, el profesor Echeverría, develó quien era el autor: "El soldado Sergio Torres, de la Sección de Infantería, de la Compañía Tacuarí del Regimiento 13 General Belgrano".