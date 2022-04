Detuvieron a Matías Ezequiel Medina

Era buscado por el homicidio de Mauro Leandro Rivero, que tuvo lugar el 3 de marzo en los fondos del predio de la ex Facera. El Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Campana ayer confirmó que Matías Ezequiel Medina (23) ayer quedó detenido y a disposición de la Dra. Ana Laura Brizuela de la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio 2, quien lleva adelante la causa por el homicidio de Mauro Leandro Rivero (28), ocurrido el jueves 3 de marzo por la noche en los fondos del predio de la ex fábrica de ladrillos Facera, entre el barrio Lubo y La Josefa. Medina está acusado de Homicidio Agravado por el uso de arma de fuego y desde aquella noche se encontraba prófugo. Aparentemente, no habría mayores dudas sobre su responsabilidad en el hecho, dado que a los pocos días la policía difundió su foto a los medios de comunicación locales, solicitando cualquier información sobre su paradero.

Matías Ezequiel Medina quedó a disposición de la Fiscal Brizuela. AGRESIÓN AL OFICIAL DARÍO BARRIOS En nuestra edición de ayer, difundimos la aprehensión de un sujeto de 27 años en el barrio Dignidad quien se resistió al procedimiento por una causa de Amenazas Calificadas, disparando una escopeta calibre 12 e hiriendo a un uniformado: el oficial Darío Barrios, quien fue intervenido exitosamente en el hospital municipal y se encuentra fuera de peligro. Erróneamente difundimos el trascendido de que el aprehendido sería familiar de Mauro Leandro Rivero, lo cual ayer confirmamos que es erróneo.