Desde las 15.30 horas enfrenta a Central Córdoba en el inicio de la octava fecha del Torneo Apertura. El defensor Mario Godoy es baja por lesión. Por la octava fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Puerto Nuevo enfrentará esta tarde como visitante a Central Córdoba de Rosario. El encuentro, que abre la programación de la jornada, se disputará desde las 15.30 horas en el estadio Gabino Sosa, con arbitraje de Gonzalo Pereira. Para el Portuario será la oportunidad de recuperarse de la derrota 2-1 que sufrió el pasado martes como local ante Sportivo Italiano. Pero, al mismo tiempo, será el cuarto partido que afronte en tan solo dos semanas. Una seguidilla que, además, le sumó muchas millas al plantel Auriazul, dado que debió viajar 1.240 kilómetros totales (ida + vuelta) para enfrentar a Estudiantes de La Plata en Córdoba por Copa Argentina y ahora deberá hacer 224 para llegar hasta Rosario. Por eso, la delegación saldrá hoy a las 8 de la mañana desde el barrio Don Francisco, para disponer de tiempo para hacer una parada a almorzar, tener un break posterior y luego sí dirigirse al estadio Gabino Sosa, donde enfrentará por primera vez en su historia al Charrúa. Para este encuentro, el DT Franco Toloza no podrá contar con el defensor Mario Godoy (fuerte contractura en el cuádriceps) ni con el delantero Lucas Cajes (arrastra un traumatismo en el tobillo y ya se ha perdido los últimos tres juegos). En cuanto a lo táctico, la ausencia del correntino lo llevará a modificar la defensa y, muy probablemente, el esquema, retomando una última línea de cuatro jugadores. Y quien asoma para jugar por primera vez como titular es el uruguayo Bautista Pereira. Entonces, Puerto Nuevo formaría hoy con Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Maximiliano Lara, Santiago Tallarico, Gian Croci; Rodrigo Martínez, Kevin Redondo, Enzo Ritacco, Bautista Pereira; Alexander Meza y Gastón Cueto. Hasta el momento, el Portuario acumula 5 puntos en siete presentaciones (un triunfo, dos empates y cuatro derrotas). Por ello no ha podido despegarse de la zona baja de la tabla de posiciones del Torneo Apertura. Por su parte, Central Córdoba suma 9 unidades, producto de dos victorias, tres igualdades y dos caídas en siete presentaciones. En la fecha pasada empató sin goles en su visita a Laferrere, mientras como local está invicto en lo que va de la temporada con dos igualdades 0-0 y el triunfo 3-1 sobre Luján de su último compromiso en el Gabino Sosa. Para este encuentro ante el Auriazul, el entrenador Juan Rossi repetiría a los mismos 11 titulares que utilizó en la fecha pasada. Así, el Charrúa saldría hoy a la cancha con Matías Giroldi; Maximiliano Saucedo, Alejo Osella, Ignacio Bogino, Gino Parodi; Antonio Kaial, Bautista Carrera, Gonzalo Gómez, Franco Sarco; Guido Di Vanni y Juan Manuel Cobelli.

EL PORTUARIO BUSCARÁ EN ROSARIO SU SEGUNDA VICTORIA DE LA TEMPORADA (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN).



FECHA 8 - PROGRAMACIÓN SÁBADO - 15.30 horas: Central Córdoba (R) vs Puerto Nuevo / Gonzalo Pereira DOMINGO - 15.30 horas: Liniers vs Victoriano Arenas / Marcos Recalde - 15.30 horas: L.N. Alem vs Berazategui /Alejandro Porticella - 15.30 horas: El Porvenir vs Lamadrid / Wenceslao Meneses - 15.30 horas: San Martín (B) vs Real Pilar / Damián Rubino - 19.00 horas: Midland vs Luján / Mariano Seco LUNES - 19.00 horas: Excursionistas vs Claypole / Rodrigo Pafundi - 15.30 horas: Dep. Español vs Laferrere / Felipe Viola - 15.30 horas: Sp. Italiano vs Arg. De Merlo / Jonathan de Oto