Después de conseguir su primera victoria de la temporada, el Violeta busca dar otro paso al frente en la recuperación que viene asomando desde la asunción de Carlos Pereyra como DT. El partido inicia 15.30 horas.

El pasado fin de semana, Villa Dálmine goleó 4-0 a San Telmo y obtuvo su primera victoria del Campeonato 2022 de la Primera Nacional. Sin embargo, aunque se advirtieron mejoras desde la asunción de Carlos Pereyra como DT, la recuperación requiere de mucho más que un éxito.

Por eso, el Violeta recibirá hoy a Gimnasia de Mendoza con el objetivo de dar otro paso al frente y empezar a consolidar esta levantada que viene asomando con la conducción de "Jetín". Incluso, en caso de volver a sumar de a tres, podría trepar (al menos momentáneamente) otros siete escalones en la tabla de posiciones (quedaría 21º)

El encuentro, correspondiente a la novena fecha, se disputará desde las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini y contará con el arbitraje de Lucas Novelli. Y para el equipo de nuestra ciudad significará la posibilidad de volver a ganar como local después de seis meses.

Es que su último halago en Campana data del 1 de octubre de 2021, cuando superó 2-1 a Güemes de Santiago del Estero. Desde entonces suma cuatro empates y tres derrotas en siete presentaciones en dicha condición. Y, al mismo tiempo, acumula 320 minutos sin convertir goles en "el Coliseo".

Una sequía que buscará cortar hoy con el impulso anímico y goleador que tomó en la Isla Maciel. Incluso, Pereyra repetiría a los mismos once titulares que salieron a la cancha frente al Candombero, más allá que vuelve a contar con Agustín Alberione.

El lateral derecho es una de las novedades entre los 18 convocados. La otra es el retorno de Francisco Nouet, autor de tres de los últimos cuatro goles que el Violeta marcó como local. "Pancho" se perdió el duelo ante San Telmo por un cuadro gripal y esta tarde iniciaría en el banco de suplentes, relegado por las buenas sensaciones que dejó el equipo.

Así, los once titulares de "Jetín" para recibir a Gimnasia de Mendoza serían: Germán Montoya; Valentín Albano, Facundo Gómez, Gabriel Pusula, Diego Martínez; Laureano Tello, Nicolás Bertochi, Braian Camisassa; Ezequiel D´Angelo; Lautaro Díaz y Juan Pablo Zárate.

La nómina de citados se completa con Alan Sosa, Alberione, Emiliano Agüero, Joaquín Rikemberg, Franco Costantino, Nouet y Federico Haberkorn.

Por su parte, el conjunto cuyano llega a Campana inmerso en una racha de cuatro juegos sin victorias, con tres empates consecutivos y la derrota 1-0 sufrida en la fecha pasada ante Belgrano de Córdoba. Por ello, quedó ubicado por debajo del Violeta en la tabla (está 30º).

Gimnasia arrancó la temporada con Diego Pozo como DT, pero las dos derrotas iniciales en el campeonato y la eliminación en Copa Argentina ante Independiente Rivadavia alejaron al exarquero de Colón de la conducción del plantel.

En su lugar asumió Luca Marcogiuseppe, quien estuvo al frente en la victoria 3-0 sobre San Telmo de la tercera fecha, único éxito del equipo hasta el momento (quedó libre en la cuarta y luego no pudo volver a ganar).

Para el encuentro de esta tarde, el DT citó 18 jugadores: los arqueros Sebastián Giovini y Tomás Giménez; los defensores Diego Mondino, Tomás López, Franco Meritello, Ismael Cortéz, Rodrigo Cáseres e Iván Gauna; los mediocampistas Matías Villarreal, Ulises Ortegoza, Santiago Solari, Mariano Barbieri, Franco Carrasco y Leandro Ciccolini; y los delanteros Matías Nouet, Brian Andrada, Mario Galeano y Nicolás Romano.



LAUTARO DÍAZ LLEGA “ON FIRE": LE MARCÓ TRES TANTOS A SAN TELMO Y SUMA 5 EN EL TORNEO. ASÍ, ES UNO DE LOS MÁXIMOS ARTILLEROS DEL CAMPEONATO.





EL HISTORIAL VS GIMNASIA (M)

Por Gustavo Belsué

ENCUENTRO Nº 7. En 6 partidos, Villa Dálmine ganó 3 veces (todas en Campana) y Gimnasia venció en 2 oportunidades (siempre en Mendoza). Empataron una vez (la última vez que se midieron en suelo cuyano). El Violeta marcó 8 goles, mientras el Lobo señaló 6.

EL ÚLTIMO ENCUENTRO EN CAMPANA. El sábado 7 de septiembre de 2019, por la 4º fecha del Campeonato 2019/20 de la Primera Nacional, Villa Dálmine venció 2-0 a Gimnasia con goles de Matías Ballini (de penal) y Alejandro Maciel. El arbitraje estuvo a cargo de Andrés Gariano.

EL ÚLTIMO ENCUENTRO. El domingo 3 de enero de 2021, por la 6ª fecha del Torneo de Transición de la Primera Nacional, igualaron 1-1 en Mendoza. Los goles los marcaron Marcos Gelabert para el cuadro mendocino y Valentín Umeres para el conjunto campanense. El arbitraje estuvo a cargo de Fabricio Llobet.

BELGRANO, A LO CAMPEÓN

Anoche, en el inicio de la novena jornada de la Primera Nacional, Belgrano de Córdoba extendió su ventaja como único líder del campeonato al vencer 2-1como local a All Boys con un par de goles agónicos (Hesar empató a los 42 del ST y Novaretti dio vuelta el marcador en el tercer minuto de adición). De esta manera, el Pirata llegó a 22 puntos y se distanció a cuatro unidades de Brown (A), único escolta del certamen.

También anoche, Estudiantes de Río Cuarto igualó 0-0 con Atlético de Rafaela, mientras Gimnasia de Jujuy empató 1-1 con Chaco For Ever.

Hoy, además, de Villa Dálmine vs Gimnasia de Mendoza (15.30), también jugarán: Flandria vs San Martín de San Juan (15.30) y Almagro vs Chacarita (17.10).

En tanto, mañana domingo se programaron nueve encuentros: Nueva Chicago vs Brown de Adrogué (14.30), Ferro Carril Oeste vs Agropecuario (15.30), Alvarado vs Guillermo Brown (15.30), Deportivo Morón vs Estudiantes de Buenos Aires (15.30), Deportivo Maipú vs Defensores de Belgrano (16.00), Deportivo Madryn vs Santamarina (16.00), Almirante Brown vs San Telmo (17.05), Temperley vs Atlanta (19.10) e Independiente Rivadavia vs Tristán Suárez (20.30).

Finalmente, el lunes se cerrará la programación de la fecha con Deportivo Riestra vs Güemes (15.40), Mitre vs Instituto (19.05) y Quilmes vs San Martín de Tucumán (21.10). En esta oportunidad queda libre Sacachispas.