Invitados por el Director de Organizaciones Intermedias y Diplomacia Pública de la Cancillería Alejo Sarna, ex Combatientes de Campana se reunieron con el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Nación Guillermo Carmona. El pasado martes, e invitados por el director Nacional Alejo Sarna, ex Combatientes de Campana fueron recibidos por el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, Embajador Guillermo Carmona, con quien pudieron tener un diálogo ameno sobre la situación de los ex Combatientes y también, sobre todo lo que el gobierno nacional está haciendo para fortalecer la posición Argentina sobre la cuestión Malvinas. Del encuentro participaron Carlos Monzón y Juan Carlos Gómez quien agradeció a Carmona por recibirlos y recordó a Fausto Gavazzi, avisador campanense, quien acudió a las Islas en Misión de Bombardeo y con una bomba MK17 impacta de lleno en el destructor "Glascow", buque que quedó seriamente averiado y tuvo que ser removido del conflicto y remolcado a Gran Bretaña. En su intento por escapar del moderno y poderoso fuego antiaéreo Británico, y con su parabrisas lleno de sal por volar al ras del mar para no ser detectado por los radares, el avión de Gavazzi se introdujo en un corredor prohibido por las fuerzas propias, siendo derribado. Otro de los ex Combatientes de Campana que estuvo también presente fue Hector "Coqui" Castellano, que en un momento de gran emoción le mostró una foto de su hermana más chica a Carmona y comentó: "Esta foto de mi hermana, que cumplía 2 años, me la mandó mi viejo cuando estaba en la guerra. No me desprendí de ella en ningún momento. Primero, empezaron a bombardear los ingleses y salimos corriendo a cubrirnos. Me había olvidado la foto, volví, la agarré y salí corriendo otra vez. Después, cuando nos tomaron prisioneros, no podíamos tener nada. Pero la foto yo no la largaba. Un inglés me ve y me la quiere sacar. La agarré y me aferré a ella, me golpearon un culatazo, pero la foto no me la sacaron. Hoy, con mi hermana somos recontra unidos". Para finalizar, Carmona hizo entrega de un mapa bicontinental para el centro de Ex Combatientes de Campana y también de 3 libros fundamentales a cada uno de los participantes, sobre la posición Argentina por el reclamo de soberanía por Malvinas: "La Cuestión Malvinas, a 50 años de la Resolución 2065 de Naciones Unidas", "Las Islas Malvinas" por Paul Groussac, y "Soberanía Argentina en Malvinas, a 50 años del Alegato Ruda".