José Abel Perdomo



En un acto en Las Parejas provincia de Santa Fe el presidente Alberto Fernández manifestó que "Estamos produciendo mucho más, se está generando mucho empleo, pero no estamos logrando distribuir. Hay que corregir los salarios y que la inflación no se coma los aumentos". Esta afirmación del presidente se debe a que la realidad ha demostrado que se puede tener empleo y al mismo tiempo ser pobre y esto era algo impensado por muchos, incluso el gobierno, sosteniendo que lo importante para mejorar la calidad de vida de la gente era la generación de nuevos puesto de trabajo. Lo cierto es que además de crecer hay que ver quién se apropia de dicho crecimiento y en nuestro país está demostrado que son los grupos concentrados de nuestra economía los que siguen engrosando sus bolsillos en detrimento de la mayoría que ve como continúa retrocediendo el poder adquisitivo de sus ingresos. Es por lo menos curioso que el presidente siga pidiendo que se le dé una nueva oportunidad al diálogo cuando ya ha podido comprobar que los grandes grupos económicos sólo aceptan dialogar si pueden imponer su voluntad como están acostumbrados y máxime en estos días que ven en el gobierno signos de debilidad. Como dice Mirtha Legrand: "Como te ven, te tratan". Es evidente que hay amplios sectores de la sociedad que necesitan imperiosamente soluciones urgentes ante el brutal aumento en estos últimos días de los precios fundamentalmente de los alimentos populares como lo demuestran las permanentes protestas de gente desesperada. Ante esta acuciante situación el gobierno insiste por enésima vez en concretar mesas de diálogo con representantes gremiales de los trabajadores y de los empresarios para comenzar a discutir los precios y salarios y para tratar en futuras reuniones acordar propuestas que serán elevadas al ejecutivo. Recordemos que cuando el presidente anunció unos días antes que ese viernes comenzaba la guerra contra la inflación los empresarios corrieron a remarcar sus precios de una manera desenfrenada. Algunos recordarán aquel viejo dicho: "Guerra avisada no mata gente.". Es llamativo que los medios hegemónicos han logrado instalar la idea que la inflación es obra del gobierno y no de los empresarios formadores de precios que son quienes remarcan. En muchos casos se las ingenian para incumplir con los acuerdos firmados con el gobierno. Hay veces que la culpa es del chancho y no tanto del que le da de comer. Es evidente que si se pretende bajar drástica-mente esta locura de voracidad empresaria se debe estar dispuesto a enfrentarlos. Tengamos presente lo que el premio nobel de economía Milton Friedman decía: "En tiempos de crisis, ideas que parecían imposibles de repente se vuelven posibles". Hoy recordamos los 40 años de la Guerra por nuestras Islas Malvinas y una de las tantas maneras de honrar a los jóvenes conscriptos verdaderos héroes que pelearon y muchos murieron es recordar que la presidenta del PRO Patricia Bullrich quería darles nuestras islas al laboratorio Pfizer para que nos venda vacunas demostrando una vez más el desprecio que esta señora tiene por las causas populares. No debemos olvidar que nuestros jóvenes debieron enfrentarse a Gran Bretaña, Estados Unidos, la OTAN y a la dictadura chilena. En estos días parece que nos olvidamos lo sucedido y vemos como los medios caracterizan a los verdugos de nuestros héroes como los defensores de la humanidad ante los demonizados rusos. Los soldados no fueron la causa de una derrota previsible sino la sinrazón de un alcoholizado dictador. Tengamos presente como los medios de comunicación nos mintieron hasta el hartazgo costumbre que no han abandonado.