Este sábado no habrá recolección de residuos

La suspensión del servicio se debe al feriado nacional por el Día de los Veteranos y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La Subdirección de Higiene Urbana, que depende de la Secretaría de Planeamiento, Obras e Ingeniería Urbana del Municipio, informa que este sábado 2 de abril no habrá recolección de residuos. De esta manera, a raíz del feriado por el Día de los Veteranos y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, la empresa Agrotécnica Fueguina no brindará ningún tipo de servicio. Conforme a ello, se solicita a los vecinos no sacar sus residuos domiciliarios hasta el lunes 4, fecha en que se reanudarán los servicios de forma habitual.

