Colisiona contra un colectivo local

Fue ayer al mediodía, en el barrio Lubo. No se registraron lesiones de gravedad. El conductor de un Chrysler Neón no pudo evitar colisionar con el frente de un interno de la empresa de transporte público local. La colisión tuvo lugar ayer pasado el mediodía, sobre Namuncurá a metros de Jujuy, mientras el dueño del Neón llevaba a su hija a la escuela. No hubo lesionados de gravedad. Sin embargo, el SAME asistió a la pequeña en el lugar, dado que presentaba un golpe menor en el rostro; mientras que los pasajeros del colectivo aguardaban ser transbordados a otro interno de la empresa y así continuar con su viaje.

El accidente tuvo lugar sobre Namuncurá a metros de Jujuy.





Así quedó el frente del Neón, que se llevó la peor parte.

#Dato choque de colectivo y vehículo en Namuncurá y Jujuy. Ocurrió al mediodía. Los pasajeros esperaban otro colectivo para el trasbordo. La ambulancia SAME se hizo presente y asistió a una niña que iba en el auto con su papá para ir a la escuela. CP zona 5. pic.twitter.com/C0zu0wdT3s — Daniel Trila (@dantrila) April 2, 2022