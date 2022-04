CONDENADO POR DEFRAUDACIÓN El ex ministro de Planificación Julio De Vido fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la compra de trenes de rezago a Portugal y España. El tribunal oral federal número 6 dictó la condena tras un proceso en el que también compareció el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, también condenado pero en su caso a ocho años de prisión y una multa de casi 15 millones de pesos. El tribunal absolvió a De Vido del delito de enriquecimiento ilícito, puesto que no hubo acusación fiscal en su contra. El ex ministro fue condenado como "coautor penalmente responsable del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa compra de trenes a España y Portugal". Jaime, en tanto, fue condenado a ocho años, multa de 14.991.385 pesos e inhabilitación absoluta y especial perpetua para ejercer cargos públicas por el delito de "enriquecimiento ilícito de funcionario público, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en calidad de coautor y cohecho en calidad de autor".



RECAUDACIÓN HISTÓRICA La recaudación tributaria llegó en marzo a los 1.241.089 millones y registró un crecimiento de 62,5% interanual, alcanzando un récord histórico para ese mes, según informó el ministerio de Economía. En el primer trimestre del año el ingreso de recursos impositivos alcanza los 3.579.546 millones, con un crecimiento acumulado del 58,9%, respecto de igual período del año anterior. El ministerio de Economía destacó que la recaudación de impuestos registró "una expansión interanual en términos reales por décimo noveno mes consecutivo". "Se observa una evolución favorable de todos los tributos con mayor participación en la recaudación nacional, resultando en un crecimiento global de los recursos que permite dar previsión y mayor sustentabilidad a las finanzas públicas". Los principales ingresos en la recaudación de marzo se registraron en los tributos del comercio exterior, que crecieron un 83,6% y de los recursos de la Seguridad Social que aumentaron un 64,4%, ambos en la comparación interanual. TERMINÓ EL PIQUETE Tras dos días de acampe y extrema tensión, la Unión Piquetera levantó la protesta sobre la 9 de Julio, con la advertencia de profundizar el conflicto si no hay respuestas de parte de Gobierno Nacional. Las carpas frente al Ministerio de Desarrollo Social estuvieron montadas sobre la principal arteria del centro porteño durante 48 horas. Las organizaciones sociales agrupadas en la Unidad Piquetera realizaron la protesta durante dos jornadas completas y masividad para reclamar trabajo genuino. Muchos de los participantes reciben un subsidio del Plan Potenciar, aunque los $16.000 no son suficientes para sobrevivir, en medio de un contexto de inflación sin control. Miles de manifestantes, que se ubicaron a lo largo de más de diez cuadras -entre Avenida de Mayo y San Juan-, fueron desalojando la zona después del mediodía, cuando se leyó un documento de las agrupaciones. ESCÁNDALO Y RENUNCIA Will Smith renunció este viernes a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas luego de la agresión que protagonizó durante la entrega de los Oscar con Chris Rock, a quien le dio un cachetazo por un chiste que realizó sobre el pelo de su esposa. El actor comunicó su decisión a través de un comunicado, en el que sostiene: "Renuncio a ser miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada". En el mismo, agrega: "Mis acciones en la 94º entrega de los Premios de la Academia fueron impactantes, dolorosas e inexcusables. La lista de los que he herido es larga e incluye a Chris, a su familia, a todos los asistentes y al público mundial en casa". Por otra parte, reconoció que "traicioné a la Academia. He privado a otros nominados y ganadores de su oportunidad de celebrar por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón roto".