Acto de reconocimiento y jura de nuevos kinesiólogos del noroeste de la Provincia

El Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires (Cokiba) realizará este sábado 2 de abril en Luján un nuevo acto para homenajear la trayectoria de los profesionales que cumplieron 25 y 50 años ejerciendo la kinesiología y además para realizar la ceremonia de jura de nuevos matriculados. Las autoridades del Cokiba convocaron a 39 kinesiólogos que serán reconocidos por su extensa experiencia profesional. En el caso de quienes celebran 50 años, se trata de Lidia Nélida Stagnaro, de Bella Vista (partido de San Miguel), Osvaldo Pedro Codevilla (de San Antonio de Areco) y Jorge Alberto López (Luján). La ceremonia, pensada como un evento para el encuentro entre colegas y sus respectivas familias y afectos, se realizará el sábado 2 de abril a partir de las 10.30 am en el local de "Magic Eventos", ubicado en la calle Barnech 356, de la ciudad de Luján. Participarán el Delegado Regional, Cristian Horacio Martínez y en representación del Consejo Ejecutivo provincial, su Secretaria, la Lic. Verónica Quintana. Los kinesiólogos que recibirán la medalla por sus 25 años de labor profesional pertenecen a las ciudades de Benavidez (Tigre), Campana, El Cazador (Escobar), José C. Paz, Los Cardales (Exaltación de la Cruz), Luján, Mercedes, Navarro, Pilar, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Suipacha y Zárate. "Esta práctica de otorgar un reconocimiento y de encontrarnos en distintos puntos de nuestra Provincia es una forma de acercar al profesional con su comunidad. Y también encontrarnos a los colegas en un marco de distensión y camaradería", explicó la Lic. Quintana. Eventos de estas características se realizaron durante el mes de marzo en Pergamino (Delegación regional 6) y en San Isidro (Delegación Regional 4). Según informó el Consejo Ejecutivo del Cokiba este es el listado de profesionales que serán reconocidos por sus 25 años de ejercicio: Claudia Andrea Zuñez (Benavidez); Silvana Emilce Balugano (Campana), María Cristina De Dominicis (Campana), Alejandro Sergio Molina (Campana), Andrea Cecilia Perazzo (Campana), Karina Lorena Casella (Campana), María Julia Zanotto (Campana) y Diego Ernesto Nuñez (Campana). Además recibirán de las autoridades su reconocimiento Diana Zaccardi, Javier Alcides Viscardi y María José Fogelberg, todos del Chivilcoy. María Carlonia Pavón (El Cazador), Jorge Daniel Ballesteros (José C Paz), David Battistello (Los Cardales), Florencia Orzali (Luján), María Marcia Ries (Luján), José Luis Ignacio Rodríguez (Luján) y Daniel Andrés Prieto (Luján). De la ciudad de Mercedes recibirán María Marcela Echaire, Roberto Jorge Leveau y Leandro Rubén Esain. También los kinesiólogos de la localidad de Navarro Fernando Aníbal Torres, Graciela del Pilar Giraudo. Serán reconocidos además, Mariela Viviana Hora (Pilar), Ana Cecilia Kaspar (Pilar), Adriana Beatriz Latapie (San Andrés de Giles), Mariana Orio (San Antonio de Areco), Patricia María Lucci (S A de Areco) y María Leticia Bianchi (Suipacha). Los kinesiólogos Juan José Alessio, Claudia Alejandra De la Viña, Miguel Ángel Gauna, Fabián Ernesto Fazzini, Sebastián Gabriel Cuyubamba y Hernán David Martínez son de la localidad de Zárate y recibirán el diploma por 25 años de ejercicio profesional.