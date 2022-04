La Selección Nacional, cabeza de serie del Grupo C, debutará el martes 22 de noviembre frente al conjunto asiático. Luego, en la segunda fecha se medirá con el Tri el sábado 26. Y el miércoles 30 cerrará ante el equipo de Robert Lewandowski. Cuando todavía faltan más de siete meses para su inicio y resta definir tres países participantes, ayer se realizó el sorteo de la fase de grupos del Mundial "Qatar 2022". Y la fortuna acompañó a Argentina, que evitó a potencias como Alemania y Países Bajos y termina siendo parte de una zona accesible, más allá que enfrentará a rivales que merecen respeto y consideración por historia y actualidad. Con la presencia de leyendas como el brasileño Cafú, el nigeriano Jay Jay Okocha o el alemán Lottar Mattheus, la bolilla de nuestro país fue la segunda en salir y, de esa manera, Argentina quedó en el Grupo C (Qatar, por ser el anfitrión, ya estaba designado en el A, mientras Inglaterra inició su día de suerte al caer en el B). Ese primer paso aseguró que el debut del combinado nacional será el martes 22 de noviembre. Otra información relevante que obtuvo seguidamente Argentina fue que, en caso de clasificar a Octavos de Final, se cruzará con una selección del Grupo D, el cual quedó encabezado por Francia, vigente campeón mundial. Posteriormente, a medida que fue avanzando el sorteo, Claudio "Chiqui" Tapia y Lionel Scaloni vieron cómo Polonia (que tiene al goleador Robert Lewandowski como figura excluyente), México (combinado acostumbrado a superar la fase de grupos y que actualmente es dirigido por Gerardo "Tata" Martino) y Arabia Saudita (siete victorias, dos empates y apenas una derrota en la Eliminatoria Asiática) se sumaron al Grupo C. "Es un grupo con equipos difíciles. A México lo conocemos, Polonia terminó pasando y ganándole bien a Suecia. Arabia hizo una gran eliminatoria. Respetamos a todos, pero lógicamente pensamos que podemos hacer una buena fase de grupo", fue el sincero análisis de Scaloni tras el sorteo. El debut de la Albiceleste será el martes 22 de noviembre a las 7.00 (hora argentina) frente a Arabia Saudita. Luego, el sábado 26 se medirá frente a México desde las 16.00. Y, finalmente, enfrentará a Polonia el miércoles 30 desde las 16.00. En caso de conseguir su boleto a Octavos de Final, Argentina deberá observar cómo queda el Grupo D integrado por Francia, Dinamarca, Túnez y el ganador del repechaje que protagonizará Perú y el ganador del duelo entre Australia y Emiratos Árabes Unidos. Con uno de esos equipos se cruzaría. En el repaso rápido y frío, dos de los seleccionados más favorecidos por el sorteo fueron Países Bajos (cayó en el Grupo A que tenía a Qatar como cabeza de serie) y, sobre todo, Inglaterra, que no chocará con rivales de fuste en la primera fase y que, además, en caso de ganar el Grupo B, en Octavos de Final se cruzaría con el 2º del Grupo A que completan Ecuador y Senegal (aunque para muchos, el combinado africano es el candidato a ser la revelación del Mundial). En el Grupo E, España y Alemania protagonizarán un duelo de alto voltaje, aunque difícilmente se les escapen los boletos a Octavos (Japón y Costa Rica o Nueva Zelanda completan esa zona). En el Grupo F, Bélgica tendrá a la incómoda Croacia y a la otra selección candidata a ser revelación: Canadá, ganadora de la Eliminatoria de CONCACAF. En el Grupo G, Brasil se medirá con dos europeos (Croacia y Suiza) y con la siempre amenazante Camerún. Mientras el Grupo H asoma como uno de los más parejos con las presencias de Portugal, Uruguay, Ghana y Corea del Norte. Obviamente, de abril a noviembre queda mucho camino por recorrer y muchos factores pueden cambiar las sensaciones que dejó el sorteo. Pero, por lo pronto, Argentina puede sentirse conforme con lo que le ofreció la jornada de ayer.

EL BRASILEÑO CAFÚ FUE EL ENCARGADO DE SACAR LA BOLILLA DE ARGENTINA.





LOS OCHOS GRUPOS DEL MUNDIAL, AUNQUE TODAVÍA QUEDAN TRES REPECHAJES POR DISPUTARSE. EN EL EUROPEO, GALES DEFINIRÁ FRENTE A ESCOCIA O UCRANIA; EN EL INTERCONTINENTAL 1 JUGARÁ PERÚ ANTE EMIRATOS ÁRABES O AUSTRALIA; Y EN EL INTERCONTINENTAL 2, COSTA RICA VS NUEVA ZELANDA.

Damas y caballeros, con ustedes los 8 grupos de la Copa del Mundo #Qatar2022! pic.twitter.com/QgiGY6Xxgz — VarskySports (@VarskySports) April 1, 2022