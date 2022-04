Juegan desde las 21.30 horas en el gimnasio de Chiclana 209. Durante la jornada, además, la tira masculina será local frente a UNLaM.

En el encuentro que cierra la Zona D de la Copa Chulo Olmo de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), la Primera Caballeros del Club Ciudad recibirá esta noche a Ferro Carril Oeste.

El partido se disputará desde las 21.30 horas en el gimnasio de la calle Chiclana 209 y definirá esta zona que comenzó el pasado sábado, cuando el Tricolor cayó 3-0 en su visita a Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).

Luego, el jueves por la noche, los de Caballito superaron 3-0 a UNTREF en la segunda jornada de esta Zona D (parciales de 25-19, 25-19 y 25-20 para el Verdolaga).

La Primera Caballeros del CCC es dirigida por Oscar Romano, quien tuvo su estreno el pasado fin de semana y, esta vez, tendrá su primer compromiso en condición de local.

La Copa Chulo Olmo es un certamen que organiza la FMV como previa al Campeonato de la División de Honor, máxima categoría del vóley metropolitano que tendrá nuevamente como protagonista a Ciudad de Campana (participa ininterrumpidamente desde 2015).

JUVENILES LOCALES

La tira masculina de divisiones menores del CCC afrontará hoy la cuarta fecha del Nivel A del Campeonato Oficial de Inferiores de la FMV. Y lo hará como local, frente a Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) en las siguientes categorías: Sub 12 (9.30), Sub 13 (10.30), Sub 14 (11.30), Sub 16 (13.00), Sub 21 (14.30) y Sub 18 (16.30).



EL CCC SE PREPARA PARA AFRONTAR UN NUEVO CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN DE HONOR.

SEGUNDO TRIUNFO DE LA PRIMERA DAMAS

La Primera Damas del Club Ciudad de Campana cosechó su segundo éxito de la temporada: el jueves venció 3-2 como visitante a Unión de Del Viso por la segunda fecha de la Zona B de la Quinta División del Torneo Femenino de la FMV.

En el debut, las dirigidas por Gabriel Martra habían superado 3-0 a Escuela Incorporada Mariano Moreno. Esta vez, el resultado fue sumamente ajustado, con parciales de 25-17, 23-25, 25-20, 22-25 y 15-7.

El próximo compromiso de las Tricolores será como locales, ante Centro Asturiano de Buenos Aires.



LA PRIMERA DAMAS GANÓ EL JUEVES EN DEL VISO.