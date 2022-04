Gimnasia (M) le ganó 5-1 después que Tello fuera expulsado a los 3 minutos por doble amonestación. El Violeta supo reponerse de una desventaja, pero falló chances claras para llegar a una segunda igualdad. Después, el elenco mendocino marcó el tercero tras un claro offside y eso terminó de romper el juego. En el final, el árbitro también expulsó exageradamente a Albano.

La recuperación que venía asomando en Villa Dálmine con la llegada de Carlos Pereyra a la conducción técnica, goleada ante San Telmo incluida, se encontró ayer con un muy duro golpe en un partido que no llegó a ser tal. Es que la actitud del siempre sospechado Lucas Novelli, decidido a ser protagonista con fallos que perjudicaron especialmente al Violeta, condicionó por completo el encuentro que Gimnasia de Mendoza terminó ganando por 5-1.

Cuando apenas iban 90 segundos de juego, el árbitro amonestó a Laureano Tello por una entrada imprudente, pero en la que no pareció haber un golpe contra el jugador rival. Y dos minutos después, Novelli salió decidido a mostrarle la segunda amarilla en un balón dividido al que Tello llegó primero y luego chocó botines con Matías Villarreal. Al referee no le importó la acción, sino solamente castigar al capitán local con la segunda amonestación y la roja. Así, el equipo veía totalmente trastocada su planificación y su compostura.

De allí en adelante, cada fallo de Novelli aumentó el nerviosismo, tanto en los jugadores como en las tribunas. Entonces, el partido se fue haciendo ingobernable para Villa Dálmine y terminó de explotar a los 3 minutos del complemento, cuando el Pituco llegó al 3-1 después de una corrida en offside de Ortegoza. El asistente número 1 (Marino Cichetto) no marcó la posición adelantada y, encima, el cuarto árbitro (Lucas Brumer) respondió los reclamos de Pereyra y su ayudante Ángel Moreto y hasta provocó a "Jetín" mientras el partido transcurría.

Para entonces, el pleito ya estaba sentenciado, pero a Novelli no le alcanzó con eso: en el final expulsó insólitamente a Valentín Albano. Le mostró roja directa al juvenil, quien agarró de atrás a Brian Andrada cuando todavía no había pisado el área, al tiempo que Facundo Gómez cerraba de cerca la jugada en la misma línea. Y el broche de su actuación fue concederle un penal a Gimnasia (supuesta sujeción de Gómez a Romano) para que la diferencia final fuera todavía más grande.

Sí: el arbitraje fue decisivo. Aunque también es cierto que el Violeta tuvo sus oportunidades para pelear el partido, especialmente por algunas facilidades que entregó el elenco mendocino. Incluso, el equipo de nuestra ciudad se recuperó de una desventaja. Y más tarde tuvo chances claras para recuperarse de la segunda desventaja. Pero estando 1-2 falló dos "mano a mano" y poco después llegó ese tercer gol que sentenció el juego.

Y si Villa Dálmine estuvo dos veces en desventaja en ese primer tiempo fue porque, otra vez, no supo defender su área en pelotas paradas. Luego de dos encuentros sin recibir goles volvió a mostrar fragilidad en los envíos aéreos a las inmediaciones de Montoya: el primer tanto de Matías Nouet llegó tras un córner; y el segundo de un tiro libre desde una posición abierta y un posterior rebote.

Así, a pesar del trámite desvirtuado, los dirigidos por "Jetín" Pereyra se llevaron dos situaciones en las que deben seguir trabajando: la contundencia para aprovechar sus oportunidades de gol y la defensa de pelotas paradas. Es que, aun cuando los árbitros influyen demasiado en el juego, los partidos se definen en las áreas.

EL PARTIDO

Villa Dálmine salió a la cancha sin cambios respecto a la victoria ante San Telmo, aunque con el ajuste de la posición de D´Angelo, quien arrancó volcado sobre la izquierda. Mientras Díaz inició por la derecha y se mantuvo en modo "Isla Maciel": apenas había transcurrido un minuto cuando desequilibró por derecha y envió el centro atrás para Zárate, cuya definición fue tapada por un defensor.

Y en esa acción empezaría a cambiar el juego: Tello fue a buscar el rebote con demasiada vehemencia y se ganó su primera amarilla al arrojarse a los pies de Gauna. Dos minutos después, "el Pela" fue a disputar un balón con la pierna alta y, a pesar que llegó primero a la pelota, chocó botines con Villarreal (que se desplomó sobre el césped, acusando un fuerte golpe) y Novelli no dudó: segunda amonestación y expulsión para el capitán local que pecó de imprudente.

Así, toda la planificación que Pereyra y sus dirigidos trabajaron en la semana se hizo añicos en tan solo tres minutos. Díaz se retrasó para cubrir la banda derecha junto a Albano, mientras Gimnasia aprovechó ese desconcierto para asumir la tenencia del balón, plantarse en mitad de cancha y empezar a presionar contra el área de Montoya.

El conjunto mendocino eligió su derecha para atacar y encontró facilidades porque D´Angelo no siente la marca y porque Martínez carece de firmeza para proteger su sector. Y por allí se gestó el córner que, a los 15 minutos, generó la apertura del marcador: por atrás de los que saltaron en el punto penal apareció Matías Nouet, quien cabeceó con mucha justeza para ubicar la pelota, de pique, contra el palo más lejano de Montoya.

El panorama asomaba muy negro para el Violeta, todavía ofuscado por la expulsión y, encima, ahora en desventaja. Pero la voluntad de Zárate y el gran momento de Díaz le permitieron llegar al empate: Lautaro le robó el balón a Meritello y le sirvió el gol a Zárate, quien pudo sacarse la mufa con un gol que tenía un valor enorme para el momento de partido.

Sin embargo, el envión no le duraría lo suficiente al elenco campanense. Los problemas en la marca de D´Angelo y Martínez le dieron otro tiro libre a la visita y las dificultades para defender la pelota parada volvieron a aparecer: tras un rebote, Solari metió la pelota al medio, donde Matías Nouet estaba solo para marcar su segundo tanto de la tarde.

Así, el elenco cuyano recuperó la tranquilidad y tuvo su mejor pasaje en el juego. Incluso, a los 32, Solari tuvo el tercero, pero su remate salió muy alto. Seguidamente, la visita presionó nuevamente con varias pelotas al área, pero se volvió a descuidar: a los 35, Zárate robó sobre la salida de Mondino y tuvo su chance desde el borde del área. Y cinco minutos después, de contra, D´Angelo soltó una gran asistencia para Díaz, quien quedó mano a mano con Giovini, pero no pudo superarlo con su intento de definición cruzada.

Sí: en un partido con todo en contra, Villa Dálmine también cometió el pecado de perdonar. Y no solo en ese parte final de la primera parte, sino también en el comienzo de la segunda, cuando Zárate hizo un gran pivoteo y asistió al ingresado Alberione, quien se escapó solo por derecha, pero definió al cuerpo del arquero Giovini.

Encima, la respuesta fue letal. Porque "Jetín" había metido mano en el equipo con la intención de jugársela "a matar o morir" (a pesar de la inferioridad numérica pasó a jugar con tres defensores y dos carrileros ofensivos). Casi mata en esa escapada de Alberione, pero terminó muriendo en la jugada siguiente: Ortegoza, que picó en offside, se escapó solo y no falló cuando quedó cara a cara con Montoya.

Así, los dos "mano a mano" que el local no pudo liquidar dolieron todavía más. Y el pleito quedó sentenciado cuando apenas iban 3 minutos del complemento por el nerviosismo que despertó el offside no sancionado.

Igualmente, para Novelli no había terminado su show: expulsó a Valentín Albano por un agarrón de atrás (supuesto último recurso) cuando el partido ya estaba 4-1 y, sobre el final, también le concedió un penal a Gimnasia para el 5-1 final, en una acción que, según el criterio utilizado para expulsar a Albano, debió haber sido roja para Facundo Gómez (ni siquiera fue amonestado).

Lo cierto es que, más allá de las polémicas decisiones arbitrales, el Violeta le brindó oportunidades a un Novelli decidido a ser protagonista. Y, además, no logró ser efectivo para cobrarse las ventajas que Gimnasia le dio cuando el partido todavía estaba abierto. Ese combo le terminó costando un golpe tan exagerado como doloroso.



ALBERIONE TUVO EL 2-2 EN EL INICIO DEL SEGUNDO TIEMPO, PERO NO PUDO LIQUIDAR. EN LA JUGADA SIGUIENTE, GIMNASIA LLEGÓ AL 3-1 EN UNA ACCIÓN QUE DEBIÓ SER INVALIDADa POR OFFSIDE.





SÍNTESIS DEL PARTIDO

VILLA DÁLMINE (1): Germán Montoya; Valentín Albano, Facundo Gómez, Gabriel Pusula, Diego Martínez; Laureano Tello, Nicolás Bertochi, Braian Camisassa; Ezequiel D´Angelo; Lautaro Díaz y Juan Pablo Zárate. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Alan Sosa, Agustín Alberione, Emiliano Agüero, Joaquín Rikemberg, Franco Costantino, Francisco Nouet y Federico Haberkorn.

GIMNASIA DE MENDOZA (5): Sebastián Giovini; Sebastián Cortez, Diego Mondino, Franco Meritello, Iván Gauna; Ulises Ortegoza, Matías Villarreal; Leandro Ciccolini, Mariano Barbieri, Santiago Solari; y Matías Nouet. DT: Luca Marcogiuseppe. SUPLENTES: Tomás Giménez; Rodrigo Cáseres Tomás López, Franco Carrasco Brian Andrada, Nicolás Romano y Mario Galeano.

GOLES: PT 15m Matías Nouet (G), 22m Juan Pablo Zárate (VD) y 28m Matías Nouet (G). ST 3m Ulises Ortegoza (G), 34m Nicolás Romano (G) y 44m Mario Galeano (G), de penal. CAMBIOS: ST Nouet x D´Angelo (VD) y Alberione x Pusula (VD); 16m Rikemberg x Camisassa (VD); 20m Andrada x Barbieri (G) y Galeano x Solari (G); 27m Haberkorn x Zárate (VD), Agüero x Bertochi (VD) y Romano x Nouet (G); 35m Cáseres x Cortez (G) y López x Ciccolini (G). AMONESTADOS: Alberione (VD); Ortegoza y Solari (G). EXPULSADOS: PT 3m Laureano Tello (VD), por doble amonestación; ST 38m Valentín Albano (VD), por último recurso. CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Lucas Novelli.



LA SEGUNDA AMARILLA DE LAUREANO TELLO. EL JUGADOR VIOLETA LLEGA ANTES AL BALÓN, PERO LUEGO CHOCA BOTINES CON VILLARREAL, QUIEN ACUSÓ UN FUERTE GOLPE. NOVELLI COMPRÓ Y EXPULSÓ AL "PELA".





LAUTARO DÍAZ FUE NUEVAMENTE LA CARTA DE DESEQUILIBRIO DEL VIOLETA, PERO ESTA VEZ NO TUVO LA EFECTIVIDAD QUE MOSTRÓ ANTE SAN TELMO.





ZÁRATE: "NOS SENTIMOS REALMENTE PERJUDICADOS"

Después de ocho fechas, Juan Pablo Zárate se reencontró ayer con el gol. Sin embargo, el máximo artillero del último Federal A no pudo disfrutar de su conquista por el resultado y el contexto que dejó el duelo ante Gimnasia (M).

"Salimos bien, pero la expulsión del Pela desvirtuó el partido. Nos sentimos realmente perjudicados por el arbitraje y contra eso no podemos hacer nada", lamentó el centro delantero.

"Las divididas siempre fueron para ellos y al final, cuando ya estaba todo liquidado, nos expulsó a otro jugador y colaboró para que terminemos con una derrota muy abultada", agregó Zárate en referencia a la actuación de Novelli.

Igualmente, el Tanque remarcó que "la actitud del equipo estuvo" para pelear el partido. "En inferioridad numérica nos plantamos para jugar de contra, cuando veníamos intentando hacerlo de otra manera, saliendo a buscar el partido más adelante. Nos replegamos un poco y a pesar de quedar en desventaja pudimos empatarlo. Y cuando estuvimos 1-2 también tuvimos chances", explicó.

Finalmente, el atacante lamentó este duro golpe. "Veníamos bien, en una buena racha", comentó. Pero se mostró tranquilo para lo que viene: "Estamos bien como grupo y ahora tendremos una semana larga para preparar el próximo partido. Hay que seguir trabajando. Y ojalá podamos volver al triunfo, sobre todo de local, que nos está costando", cerró.



ZÁRATE VOLVIÓ A MOSTRAR SUS CONDICIONES Y MARCÓ SU PRIMER GOL.





CASI CINCO AÑOS DESPUÉS

La última vez que Villa Dálmine había recibido cinco goles en Campana había sido el 7 de julio de 2017, cuando perdió 5-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Dos semanas después, en su visita a Santamarina de Tandil, también fue goleado 5-0, en el cierre de aquella sufrida campaña 2016/17 de la Primera Nacional.

CAYÓ AL PUESTO 31

Con la goleada sufrida ayer y la victoria 4-0 de Flandria sobre San Martín de San Juan como local, Villa Dálmine retrocedió tres lugares en la tabla y ahora se ubica en la 31ª posición.

Y la situación podría empeorar de darse una masiva combinación de resultados adversos entre hoy y mañana. Incluso, podría volver a quedar en zona de descenso al culminar esta novena fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional.

Ayer, además, Chacarita logró su segundo triunfo consecutivo al vencer 3-1 como visitante a Almagro y logró trepar hasta el 8º puesto.

Previamente, el viernes habían jugado: Belgrano 2-1 All Boys, Estudiantes (RC) 0-0 Atlético de Rafaela y Gimnasia (J) 1-1 Chaco For Ever.

Este domingo continuará la programación de la novena fecha con nueve encuentros: Nueva Chicago vs Brown de Adrogué (14.30), Ferro Carril Oeste vs Agropecuario (15.30), Alvarado vs Guillermo Brown de Puerto Madryn (15.30), Deportivo Morón vs Estudiantes de Buenos Aires (15.30), Deportivo Maipú vs Defensores de Belgrano (16.00), Deportivo Madryn vs Santamarina (16.00), Almirante Brown vs San Telmo (17.05), Temperley vs Atlanta (19.10) e Independiente Rivadavia vs Tristán Suárez (20.30).

Finalmente, mañana lunes se cerrará la jornada con tres juegos: Deportivo Riestra vs Güemes (15.40), Mitre vs Instituto (19.05) y Quilmes vs San Martín de Tucumán (21.10). En esta oportunidad queda libre Sacachispas.