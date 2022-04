Un murciélago muerto dio positivo del virus de la Rabia

P U B L I C



El hallazgo se produjo en el centro de la Ciudad (Roca y Dominicis). Como medida de prevención, el Municipio comenzará una vacunación preventiva casa por casa, inicialmente en un radio de 200 metros del lugar de hallazgo, el cual será visitado toda la semana entrante para inocular a todos los perros y gatos de cada vivienda. La Dirección General de Políticas y Desarrollo Sostenible del Municipio a través de la Subdirección de Zoonosis y Bromatología informa que un murciélago encontrado muerto y recogido por personal de Zoonosis, que posteriormente fue enviado a analizar a Zoonosis Urbanas del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, fue confirmado positivo del virus de la Rabia. El hallazgo se produjo en una casa ubicada en la Calle Dominicis a metros de la Av. Roca, por lo que como medida de prevención se comenzará inmediatamente una vacunación preventiva en la zona, donde cada vecino será visitado durante la semana entrante para inocular a todos los perros y gatos de cada vivienda. Por prevención se recomienda a la población que ante la aparición de un murciélago muerto o con comportamiento errático (impedimento en el vuelo, arrastrarse en el piso) o a la vista durante el día, no hay que tocarlo, se lo debe cubrir con un balde o caja y evitar que gatos y perros se le acerquen. Debiendo dar aviso al área de zoonosis municipal, acercándose a Alberdi 1560 de lunes a viernes de 7 a 15 horas o llamando al (3489) 407403 Por último, se insta a no capturar murciélagos que estén volando por la noche o en su hábitat natural, ya que no constituyen una plaga, son especies autóctonas, protegidas por la ley nacional de Fauna Nº22.421 y colaboran con el medio ambiente de manera sustancial, porque son los más efectivos predadores de insectos y está penado por la ley su captura y matanza. Solo dar aviso si se encuentran en una situación no habitual o que llame la atención. Ante cualquier duda comunicarse al número anteriormente citado.

