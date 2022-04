Central Córdoba lo goleó 6-2 en un partido que se desvirtuó en el inicio del segundo tiempo, cuando el árbitro Gonzalo Pereira le regaló un penal al Charrúa y expulsó a Maximiliano Carnelutto por una mano de último recurso que no existió. La extenuante seguidilla de compromisos que debió afrontar entre finales de marzo y principios de abril terminó de muy mala forma para Puerto Nuevo, que ayer perdió 6-2 en su visita a Central Córdoba de Rosario en la apertura de la octava fecha del Torneo Apertura de la Primera C. Para el Portuario fue su cuarto partido en apenas dos semanas que incluyeron el viaje a Córdoba para enfrentar a Estudiantes de La Plata por Copa Argentina y, también, esta excursión hasta Rosario que provocó que los jugadores tuvieran que madrugar ayer (la delegación salió 8.30 de la mañana). El desgaste había sido factor en la derrota frente a Sportivo Italiano del pasado martes. Y ayer, más que físico, el cansancio pareció ser mental para el Auriazul, que entregó muchas ventajas en el inicio de cada una de las dos mitades del cotejo. De hecho, a los 20 segundos de juego ya estaba 1-0 abajo en el marcador. Y a los 15 segundos del complemento permitió el avance que desvirtuó el partido: defendió muy mal en una acción que terminó con el ingresado Carnelutto salvando el gol casi sobre la línea con su rodilla derecha. Pero el árbitro Gonzalo Pereira y su asistente número 2 interpretaron que lo había hecho con la mano, por lo que marcaron el penal y expulsaron al jugador Portuario (inicialmente le mostraron la roja a Rodríguez, en una clara evidencia de lo desconcertados que estaban respecto a lo que había sucedido). Así, desde los doce pasos, Central Córdoba llegó al 3-1 y, dos minutos después, de tiro libre, amplió la diferencia, sentenciando el pleito cuando todavía restaban cuarenta minutos de juego. Con esta derrota, Puerto Nuevo acumula ahora dos traspiés consecutivos en el Torneo Apertura y sigue anclado a la zona baja de la tabla de posiciones. Pero, sobre todo, no pudo repetir ni capitalizar esa gran imagen que había dejado en Córdoba frente a Estudiantes de La Plata. Claro está: ese encuentro tan emocional (en múltiples sentidos) le terminó pasando factura a un plantel que necesita con urgencia frenar la pelota, descansar y reacomodarse para buscar su mejor versión. Ése será el desafío del cuerpo técnico que encabeza el entrenador Franco Toloza, quien ahora sí tendrá una semana larga para trabajar junto a los jugadores de cara al próximo compromiso, que será como local frente a Deportivo Español. Por entonces, en el Carlos Vallejos, el Auriazul intentará retomar la senda positiva para volver a sumar puntos en busca de su gran objetivo: asegurar su permanencia en la Primera C. EL PARTIDO Para este encuentro, Toloza dispuso dos modificaciones en el once titular: Luis Rodríguez reemplazó al lesionado Mario Godoy, mientras Enzo Moreno ingresó por Santiago Tallarico. Esta segunda variante fue producto del cambio de esquema táctico que decidió el DT, que volvió al 4-4-2 con dos mediocampistas externos de características ofensivas y con Meza y Cueto como dupla de ataque. Sin embargo, recibió el primer cachetazo cuando todavía no había podido acomodarse al campo de juego del Gabino Sosa: Central Córdoba lo presionó alto rápidamente, recuperó y lo tomó mal parado. Así, a los 20 segundos, tras una buena asistencia filtrada de Gómez a espaldas de Lara, Di Vanni quedó mano a mano con Balbuena, lo eludió y definió de zurda para el 1-0. El gol tempranero llenó de dudas al Auriazul, que lució muy frágil en defensa en ese inicio. De hecho, a los 3 minutos, Balbuena se exigió para atorar a Gómez dentro del área. Y las siguientes aproximaciones del local también terminaron con mucho peligro dentro del área: a los 5, la volea de Kaial desde el punto penal salió alta; a los 8, Di Vanni elevó el balón abajo del arco tras un gran desborde y centro de Saucedo; y a los 12, Rodríguez salvó con lo justo cuando Di Vanni se aprestaba a liquidar tras una linda maniobra de González sobre el área chica. En ese lapso, el equipo de nuestra ciudad no podía con la presión que imponía el elenco rosarino y apenas se había aproximado una vez al área de Giroldi con un remate de Ritacco que se desvió en un defensor y que el arquero manoteó al córner. Recién hacia los 20 minutos pudo, finalmente, asentarse en el campo de juego y emparejar el trámite. Sin embargo, con esa mejoría no logró evitar que Central Córdoba ampliara diferencias: a los 22, Sarco inició la acción a la derecha y cedió al medio para Gómez, quien intentaba la gambeta para meterse en el área cuando su compañero González le birló el balón y, de esa forma, desairó a Rodríguez para quedar de frente a Balbuena y definir contra un palo. El Portuario salió de ese segundo cachetazo muy rápido, porque a los 24 encontró un penal por una torpe mano de González cuando Meza le levantó un "sombrerito" dentro del área tras un córner. El propio Meza se hizo cargo de la ejecución y marcó el descuento con un ajustado remate. Allí comenzó el mejor momento de Puerto Nuevo, porque se adueñó de la mitad de cancha y de la pelota (creció Redondo) y se plantó en terreno ajeno. Y aunque merodeó el área de Giroldi, no logró construir situaciones claras de gol (Moreno no consiguió desequilibrar, mientras a Martínez le faltó encontrar a un socio para finalizar sus movimientos). Por eso, el local salió indemne de ese pasaje y recuperó presencia en los minutos finales de la primera parte, generando incluso un par de aproximaciones de peligro (a los 42, Balbuena achicó justo ante la llegada de Sarco por derecha). Para el complemento, Carnelutto reemplazó al amonestado Ojeda en el lateral derecho y a los 15 segundos tocó su primera y única pelota del partido. Como en el primer tiempo, Puerto Nuevo quedó muy mal parado y Gómez apareció muy libre de frente a Balbuena. Su definición superó al arquero, pero Carnelutto alcanzó a desviarla casi sobre la línea con su rodilla. Sin embago, la acción fue juzgada como mano por el asistente y, entonces, el árbitro le terminó mostrando la roja después de sancionar inicialmente a Rodríguez. Sí: tan polémica fue la decisión que entre el árbitro y el asistente no sabían siquiera a quién mostrarle la roja por esa mano inventada. Una vergüenza que el Portuario pagó con un nuevo gol, porque Di Vanni ejecutó con tranquilidad al palo izquierdo de Balbuena. Encima, dos minutos después, con un lejano tiro libre, Gómez también castigó al arquero campanense, de floja reacción ante ese remate (era lejano y salió a su posición). Entonces, el partido se rompió por completo: con la ventaja 4-1 y un hombre más, Central Córdoba dominó el balón, el territorio y las acciones en los minutos siguientes. Por eso, Toloza mandó a la cancha a Tallarico y Pereira para reordenar tácticamente al Auriazul y tratar de transitar el resto del encuentro con la mayor prolijidad posible. Y sus dirigidos no solo le respondieron, sino que incluso llegaron al descuento: a los 15, Ritacco marcó un golazo con un sablazo desde 25 metros que pegó en el palo y se metió dentro del arco de un Giroldi que voló para la foto, porque nada podía hacer ante la violencia del remate. El tanto no sacudió a Central Córdoba, que ya no volvió a tener clara superioridad en el trámite. Por el contrario: hubo pasajes en los que Puerto Nuevo manejó mejor el balón y logró jugar seguidamente en campo rival, intentando en distintas ocasiones con remates de media distancia que buscaron imitar lo hecho por Ritacco, aunque sin éxito (Fleita, Redondo y Croci fueron algunos de los que probaron). En el tramo final del encuentro, de contragolpe, Saucedo marcó el 5-2 con una buena definición ante la salida de Balbuena. Y ya en tiempo adicionado, Kaial le puso cifras definitivas al cotejo con un remate bajo desde la medialuna del área. El 6-2 final terminó siendo un castigo demasiado grande para el Portuario. Pero, a su vez, un mazazo que lo devuelve a una realidad que debe priorizar: cosechar puntos para tratar de asegurar su permanencia en la divisional.

EL PORTUARIO CULMINÓ UNA SEGUIDILLA DE CUATRO PARTIDOS EN DOS SEMANAS, VIAJES A CÓRDOBA Y ROSARIO INCLUIDOS. NECESITA DESCANSAR Y REACOMODARSE PARA VOLVER A LA SENDA POSITIVA (FOTO ARCHIVO). SÍNTESIS DEL PARTIDO CENTRAL CÓRDOBA (6): Matías Giroldi; Maximiliano Saucedo, Alejo Osella, Ignacio Bogino, Gonzalo Ríos; Antonio Kaial, Bautista Carrera, Gonzalo Gómez, Franco Sarco; Guido Di Vanni y Juan Manuel Cobelli. DT: Juan José Rossi. SUPLENTES: Gastón Fernández, Paulo Killer, Gino Parodi, Kevin Datto, Tomás Gaitán, Juan Manuel Cobelli y Estanislao Ferrero. PUERTO NUEVO (2): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Maximiliano Lara, Luis Rodríguez, Gian Croci; Enzo Moreno, Kevin Redondo, Enzo Ritacco, Rodrigo Martínez; Alexander Meza y Gastón Cueto. DT: Franco Toloza. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Santiago Tallarico, Maximiliano Carnelutto, Bautista Pereira, Julio Serrano, Selem Lojda y Leandro Fleita. GOLES: PT 20seg Guido Di Vanni (CC), 22m Nicolás González (CC) y 25m Alexander Meza (PN), de penal. ST 4m Guido Di Vanni (CC), de penal; 6m Gonzalo Gómez (CC), 15m Enzo Ritacco (PN), 42m Maximiliano Saucedo (CC) y 47m Antonio Kaial (CC). CAMBIOS: ST Carnelutto x Ojeda (PN); 10m Pereira x Martínez (PN) y Tallarico x Cueto (PN); 18m Gaitán x González (CC); 21 Lojda x Moreno (PN) y Fleita x Lara (PN); 22m Ferrero x Gómez (CC); y 31m Killer x Carrera (CC) y Parodi x Sarco (CC). AMONESTADOS: Saucedo, Ríos y Ferrero (CC); Martínez, Ojeda, Lara, Lojda y Tallarico (PN). EXPULSADO: ST 1m Maximiliano Carnelutto (PN), por último recurso. CANCHA: Central Córdoba. ÁRBITRO: Gonzalo Pereira. CENTRAL CÓRDOBA TREPÓ EN LA TABLA Ahora comparte el 4º puesto con Sportivo Italiano y Deportivo Español. Entre hoy y mañana se completa la 8ª fecha. Con su victoria ante Puerto Nuevo en el inicio de la octava fecha, Central Córdoba llegó a los 12 puntos y quedó igualado con Sportivo Italiano y Deportivo Español en el cuarto puesto de la tabla del Torneo Apertura. Por su parte, el Portuario quedó 17º con 5 unidades y, ahora, con una diferencia de gol de -8. Hoy se disputarán otros cinco encuentros Liniers vs Victoriano Arenas (15.30 / Marcos Recalde), L.N. Alem vs Berazategui (15.30 /Alejandro Porticella), El Porvenir vs Lamadrid (15.30 / Wenceslao Meneses), San Martín (B) vs Real Pilar (15.30 / Damián Rubino) y Midland vs Luján (19.00 / Mariano Seco). Mañana lunes se cerrará la programación con Deportivo Español vs Laferrere (15.30 / Felipe Viola), Sportivo Italiano vs Argentino de Merlo (15.30 / Jonathan de Oto) y Excursionistas vs Claypole (15.30 / Rodrigo Pafundi).