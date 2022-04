Homenaje en el Colegio Padre Aníbal Di Francia por los 40 años de Malvinas

Estuvieron presentes los ex combatientes Claudio Milivinti y Luis Mendoza, el señor Renzo Gavazzi (hermano del Capitán Fausto Gavazzi), y el artista plástico Elvio Archoni. El 2 de abril de 1982, muchos de los adultos que hoy transmitimos lo sucedido en ese día éramos niños, salimos al patio de las escuelas a entonar el Himno Nacional y a escuchar en palabras de los directivos que Argentina había recuperado la soberanía sobre las Islas Malvinas. Todos sabemos cómo continuo la historia y contar Malvinas no es nada sencillo y mucho menos para aquellos que lo vivieron en primera persona, de primera mano, como aquellos jóvenes que por deber y amor a la Patria lo dieron todo en esa guerra. Con ocasión de los 40 años de esa guerra y viviendo en la actualidad otro conflicto bélico que preocupa al mundo, el nivel primario del colegio Rogacionista Padre Aníbal M. Di Francia decidió hacer un homenaje a nuestros héroes, a través del cual destacar el valor de la paz. Una paz que signifique no solamente ausencias de guerras, sino también esa que hace posible que nos reconozcamos como hermanos y nos permita dialogar y lograr acuerdos que defiendan los derechos de todos. Las docentes de tercer año, las señoras Evang-elina Archoni y Haydee Romero, trabajaron con sus alumnos para compartir con todo el turno un hermoso homenaje. Estuvieron presentes en el mismo, los ex combatientes Claudio Milivinti y Luis Mendoza, el señor Renzo Gavazzi (hermano del Capitán Fausto Gavazzi), y el artista plástico, Elvio Archoni. Ellos fueron entrevistados por el periodista Gastón Molina, papá de nuestra Comunidad Educativa, que les transmitió las preguntas que los chicos habían preparado. Hubo mucha emoción en sus historias, y pudimos empatizar con sus relatos que se interrumpieron varias veces por los aplausos de alumnos y docentes. "Nosotros ya vivimos una, por eso queremos decirle no a cualquiera otra guerra y sí a la paz, siempre" dijo Luis muy conmovido y Claudio completó afirmando que "por eso ustedes tienen que intentar ser personas de bien, preocuparse por el estudio, escuchar a sus padres y hacer que Argentina sea un país mejor". Los alumnos agradecieron a nuestros héroes con una poesía y una bella canción. Además, les entregaron 40 medallas por la Paz, que representan el deseo de seguir defendiendo la soberanía sobre las Islas Malvinas, por medio del diálogo y las vías diplomáticas. Los pequeños obsequiaron a Renzo Gavazzi un mural con fotografías de los niños de tercer año junto al avión Pucará, que se encuentra el Parque Urbano de nuestra localidad. A través de sus palabras y de algunos objetos pertenecientes a Fausto Gavazzi conocimos un poquito al hombre detrás del héroe y su gran vocación de servicio. Por último, alumnos de todos los cursos, intervinieron una bella obra del artista Elvio Archoni por estos 40 años, dejando una pincelada de amor en reconocimiento a nuestros héroes. Todos los presentes vivieron un momento muy especial, tiempo de escucha y de reflexión. Tiempo para dejar una huella en nuestras nuevas generaciones sobre el amor a su país, con las nuevas maneras de estos tiempos, pero donde la paz sigue siendo tan necesaria y fundamental como siempre.