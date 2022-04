Escuelas de fútbol de Casa de Dia Padre Aníbal y Club Ciudad homenajearon a los Héroes de Malvinas

Niños y jovenes de las escuelas de futbol de Casa de Dia y Club Ciudad de Campana recibieron la visita de ex combatientes de Malvinas en un encuentro pleno de emociones y sentimientos Casa de Día Padre Anìbal y Club Ciudad de Campana ,en el marco del cuarenta aniversario de la Guerra de Malvinas, han llevado a cabo un encuentro deportivo con el fin de promover oportunidades para la creación de vínculos sociales, activando emociones y sentimientos. La jornada se realizo en el campo deportivo de Casa de Dia en el barrio Los Nogales . Conto con la participación de las categorías sub 7, sub 9, sub 11, sub 13, sub 15 y sub 17 conformada por niños, niñas y jóvenes de las escuelas de futbol de ambas instituciones Los jugadores, entrenadores y sus familias tuvieron el honor de recibir la visita de Orlando, un ex combatiente de Malvinas. El relato de sus vivencias , el recuerdo de sus compañeros de guerra y el sentimiento profundo de participar en esa triste gesta fueron parte de un mensaje de patriotismo escuchado con mucho compromiso por todos los niños y jóvenes a quienes les pidió; " estudien y sean buena gente , crezcan intelectualmente y el día de mañana podrán recuperar ese pedazo de tierra que nos quitaron" Un VIVA LA PATRIA fuerte y emocionado se escucho en Casa de Dia honrando el valor y el coraje de todos los combatientes de Malvinas.