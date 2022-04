"Historias del Río Amarillo": Un viaje atrapante y lleno de emociones

El primer libro, en formato físico, del escritor Eleazar Avilés adentra al lector en un viaje de 28 historias sobre el paso del tiempo, la vida y el descubrimiento propio y del entorno. El mes pasado, el escritor campanense Eleazar Avilés publicó "Historias del Río Amarillo", su primer libro en formato físico, que entrelaza relatos, fábulas y poesías en sus páginas. El mismo transporta al lector en un viaje, en el que se adentrará en 28 historias que abarcan el paso del tiempo, la vida y el descubrimiento propio y del entorno. Asimismo, el "viajero" experimentará diversas emociones en un trayecto en el que abundan los cuentos realistas, fantásticos, espirituales, oscuros y otros tantos en los que se mezclan los géneros. "A lo largo del libro, las historias están agrupadas y secuenciadas en un orden capitular específico que representan las etapas de un viaje, en este caso, un viaje de evolución a través de la vida" precisó Eleazar. Y añadió: "La primera etapa del viaje se titula ´Los obstáculos´, donde seis relatos breves pintan escenas modernas, incluso diarias, que presentan dificultades para las personas en sus rutinas y en las relaciones con el entorno inmediato". Posteriormente, la travesía continúa por "La resistencia", "La decadencia", "La Transformación", "El reposo" y, finalmente, "Renacer": "Cada uno de estos capítulos contiene un grupo de cuentos que busca representar a los individuos involucrados en un estado particular de evolución espiritual" manifestó el escritor. A su vez, explicó: "Por eso al leerlo completo uno puede notar que los relatos finales no se parecen a los del principio. El comienzo terrenal y mundano muta hacia cuentos etéreos y sensibles, siempre persiguiendo la finalidad de dejar un pequeño mensaje o reflexión". De esta manera, tras superar los altos costos que implican una publicación, Avilés tiene en sus manos su primer libro en físico: "Gracias al aliento de gente cercana me animé a realizar este primer movimiento, que espero sea semilla de frutos futuros". "Espero conseguir el apoyo de la gente que me está conociendo para poder publicar próximas obras, algunas de las cuales ya tengo armadas y escritas" concluyó el escritor.



Sobre el autor Eleazar Avilés empezó a escribir desde temprana edad. A pesar de que, en la escuela primaria, sus tareas de literatura eran las más intrincadas, el incipiente escritor terminó desaprobando dicha materia: "No me gustaba la sintaxis y hoy soy profesor de lengua. La vida siempre nos acaricia con su ironía". Con el correr de los años y, especialmente, durante su adolescencia encontró en la escritura la manera de expresar los sentimientos extraños que lo invadían en esta etapa de su vida. Así, llenó cuadernos con palabras sobre el primer amor y desamor, los amigos infieles, las catástrofes familiares y la búsqueda de uno mismo. Finalmente, en el año 2020, Eleazar decidió que era el momento de que su pasatiempo se convirtiera en un oficio serio. "Actualmente lo desarrollo de una manera consciente y constante en la que busco mejorar y enriquecerme de recursos y herramientas". De esta forma, asiste a talleres de escritura, participa en charlas y conferencias y escribe cotidianamente: "Ejercito regularmente para mejorar mi destreza, como si tocara un instrumento musical o realizara un deporte". A su vez, Eleazar es muy activo en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Wattpad y Blogspot (@zardeloscuentos), redes sociales en las que comparte sus textos e historias inéditas: "Todo este trabajo es independiente y autogestionado, por eso invito a quienes gusten de apoyar este proyecto a sumarse y seguirme". Por otro lado, están disponibles en Amazon dos obras de su autoría (además de "Historias del Río Amarillo") en formato digital: "Cementerio de neuronas" y "Poesías incultas". Aquellos interesados en asociarse a este proyecto pueden contribuir a través de Mercadopago y auspiciar la salida del próximo libro. "Entre docente y escritor, está claro que mi objetivo no es el dinero. Busco plantar semillas, palabras, ideas, que nos cambien para bien y ayuden a mejorarnos como individuos mientras nos entretenemos".

