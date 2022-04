Leandro Matilla, que el lunes había asumido como titular del PJ zarateño, dos días después le arrebató la presidencia del HCD al espacio político del intendente Osvaldo Cáffaro. Para lograrlo, se valió de nueve votos del bloque Juntos. Esta semana el Frente de Todos vivió horas decisivas en Zárate, donde los concejales que responden al Partido Justicialista se sublevaron y le arrebataron la presidencia del Honorable Concejo Deliberante a Nuevo Zárate, el espacio que conduce el intendente Osvaldo Cáffaro. A pesar de que los ediles pejotistas solo contaban con tres votos propios, se valieron de una inédita alianza con Juntos, que aportó nueve. Esto fue suficiente para prevalecer sobre los cinco ediles de Nuevo Zárate, dos peronistas disidentes y la banca del vecinalismo limeño. En la presidencia del HCD se instaló Leandro Matilla, un hombre alineado con el metalúrgico Abel Furlán y que apenas dos días antes había asumido la titularidad del Partido Justicialista de Zárate. Matilla desplazó a Aldo Morino, allegado a Cáffaro, dejando al oficialismo sin el control del cuerpo deliberativo. Sucede que más allá de no detentar la presidencia del cuerpo, la fractura en el Frente de Todos transforma a Juntos en la primera minoría del HCD, con nueve concejales. "El nuevo presidente y presidente del Partido Justicialista faltó a su verdad, no porque lo diga yo sino porque hay varios testigos. No le tengo miedo a ganar o perder, sino a la falta de palabra. La verdad es que (Matilla) iba a contribuir a una mayoría con el bloque del Frente de Todos, pero privilegiaron u obedecieron otra cosa. En la ciudad tenemos problemas, este Concejo podría trabajar mucho", fustigó el concejal oficialista Ariel Ríos tras la sesión de recambio de autoridades. Por su parte, el líder de Juntos, el edil Marcelo Matzkin, justificó su apoyo al PJ. "Muchos nos preguntan por qué apoyamos al PJ, nosotros queremos una votación que involucre a los dos espacios, o parte de los dos espacios, que le dé legitimidad al Concejo Deliberante. Lo que no podemos votar es que sólo Nuevo Zárate sea el que tome las decisiones, porque eso nos llevó a que estemos casi en abril eligiendo nuevas autoridades", dijo. Al mismo tiempo, ponderó la figura de Matilla: "Podemos no coincidir en muchas cosas, pero sí confío que Matilla va a respetar la institucionalidad, va a convocar cuando tenga que convocar y va a votar de acuerdo a su ideología que no va a coincidir con la nuestra". El nuevo escenario político zarateño complica las aspiraciones de reelección de Cáfarro. En 2021 y por primera vez, Juntos le ganó al peronismo unido (en 2017 se había impuesto en los comicios pero frente a un Nuevo Zárate y Unidad Ciudadana divididos). Ahora, con la fractura en el seno del Frente de Todos, el horizonte más allá del 2023 parece estar desdibujándose cada día más para el intendente, que va por su cuarto mandato consecutivo.