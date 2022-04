Este viernes el Partido Justicialista Campana inaugura su nueva sede partidaria

Es en boulevard Sarmiento 250 esquina Rawson. El presidente Carlos Ortega señaló que el peronismo debe empezar a construir "con bases sólidas" y celebró que este nuevo espacio partidario "sirva para debatir políticas para Campana". El próximo viernes 8 de abril a las 18 horas el Partido Justicialista de Campana inaugura su nueva sede partidaria ubicada en boulevard Sarmiento 250 esquina Rawson. El acto estará encabezado por Carlos Ortega, flamante presidente del PJ, quien llamó a "construir con bases sólidas" la etapa del peronismo que comienza. "Abrimos nuestra nueva casa. Invitamos a todas y todos los vecinos de Campana a acompañarnos en este sueño colectivo que vuelve a tener una sede propia", expresó Ortega. Y añadió: "Este espacio estará abierto a quienes tengan propuestas e inquietudes para mejorar nuestra ciudad. También será un sitio para el encuentro con la cultura y un vehículo para que se expresen los barrios y el centro de Campana". Ortega manifestó que en su gestión promoverán "una juventud activa y para ello se pone a disposición el Partido" e insistió en que liderará "respetando posiciones de cada compañera y compañero y, de las vecinas y vecinos en general y de otras agrupaciónes". En ese sentido, lamentó que la interna del mítico partido se haya definido por lista única: "La forma de dirimir posiciones políticas es a partir de las internas". "Vemos que en Campana hasta ahora el Justicialismo se mantuvo al margen de muchos temas, incluso de la política misma. Imaginate un partido sin una casa propia, sin un lugar donde se puedan discutir las cuestiones del peronismo", manifestó el también diputado nacional con mandato cumplido. Por el contrario, Ortega aseguró que en la flamante sede de Sarmiento y Rawson "va a sesionar no solamente el Consejo Partidario, sino que será un lugar de encuentro para los y las compañeras que quieran discutir políticas públicas para Campana". "Lo importante es que lo que se termine construyendo sea con bases sólidas. Las conducciones personalistas no sirven. Tenemos que avanzar hacia un partido más colectivo, sororo y empático" expresó Ortega. Para el presidente del PJ local, "algo a rescatar la época de Varela - Giroldi que tanto hicieron por Campana". "Es hora de pisar más el barro, de construir algo nuevo y, lo que es fundamental, empujar a miles de militantes que quedaron en el camino del Justicialismo, que hasta hoy no se veían representados", concluyó.



El domingo 27 Ortega y un grupo de militantes se habían congregado en Rawson y sarmiento. Este viernes será la inauguración oficial de la sede del Partido Justicialista Campana, ya con nuevas autoridades.





La casona de Sarmiento al 250 (esquina Rawson) fue prolijamente refaccionada.