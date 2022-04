Gloria hoy y siempre a nuestros Héroes de Malvinas

Desde La Brigadier General, organización peronista y nacionalista conducida en Campana por Roberto Dimeo y a nivel nacional por José Díaz, queremos saludar y homenajear a todos los patriotas que fueron parte de la gesta de Malvinas en el 40° aniversario de la llegada del Ejército y de la Armada Argentina a la capital de las Islas, Puerto Argentino. Caídos en combate y veteranos sobrevivientes, todos son héroes nacionales para nosotros, y merecen un gran respeto y reconocimiento que no les fue dado por ninguno de los sucesivos gobiernos desde Alfonsín hasta hoy con Alberto Fernández. Sin ir más lejos, hace apenas dos semanas un grupo de ex combatientes -que se manifestaba frente a la sede central del PAMI por prestaciones médicas- fue brutalmente reprimido en Capital Federal por la policía de Horacio Rodríguez Larreta, qué mandó 300 efectivos con palos y gases, dejando un saldo de 10 heridos y 2 internados. Estas cosas no pueden suceder más. Es por eso que consideramos necesario volver al nacionalismo, al respeto por nuestra historia, ponerle un freno al proceso de desmalvinización, y a reivindicar a nuestros veteranos de guerra como lo que son: héroes de la Patria. Hoy, a 40 años de su desembarco en nuestras Islas, y siempre. Viva la Patria! Vivan los héroes de Malvinas! Viva Argentina! Y viva Perón!



LA BRIGADIER GENERAL - ROBERTO DIMEO CONDUCCIÓN