La única oferta para el gasoducto de Vaca Muerta fue de Tenaris Siat

Un consorcio chino también había comprado los pliegos, pero no se presentó a la licitación. A fines de abril se confirmará si la planta de Valentín Alsina proveerá los 656 kilómetros de cañería que unirán al yacimiento Vaca Muerta con la provincia de Buenos Aires. Esta semana se confirmó que Tenaris Siat, empresa vinculada al Grupo Techint, fue la única oferente en la licitación para la provisión de la cañería necesaria para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. El mismo tendrá una extensión de 656 kilómetros entre las localidades de Tratayén (Neuquén) a Salliqueló (Buenos Aires). Esta etapa tendrá un costo de unos u$s 567 millones, es decir aproximadamente u$s 864 el metro, a lo que hay que sumarle el costo de $160 por metro almacenado hasta tanto se pueda entregar los caños con costura que serán fabricados en la planta de Valentín Alsina (Lanús), a partir de chapa laminada por Ternium Siderar (ex Somisa), en San Nicolás, otra empresa de Techint. Según trascendió, un consorcio de empresas chinas liderado por Gezhouba, también compró los pliegos para la provisión de la cañería, pero desistió de participar. Así las cosas, es altamente probable que Techint Ingeniería y Construcción también obtenga el contrato de la construcción propiamente dicha, en una próxima licitación. El círculo perfecto se cierra con el gas que aportará otra empresa asociada al grupo Techint: Tecpetrol es una de las petroleras presentes en Vaca Muerta y lleva invertidos unos u$s 2000 millones en el área denominada "Fortín de Piedra". A fines de abril se confirmará si la planta de Valentín Alsina proveerá los 656 kilómetros de cañería que unirán al yacimiento Vaca Muerta con la provincia de Buenos Aires. Semanas atrás, desde el Ministerio de Energía aseguraron que el Gobierno apunta a tener operativo el nuevo gasoducto antes del invierno de 2023 para reemplazar importaciones por unos u$s 1000 millones anuales. Sin embargo, fuentes del sector privado desconfían de la celeridad del proceso y consideran que la obra estará lista no antes del 2024.

Techint lleva instalados aproximadamente 70.000 kilómetros de ductos de petróleo y gas natural en todo el mundo.



EL PRESIDENTE PERÓN Otro gasoducto, el Presidente Perón, fue inaugurado a fines de 1949, luego de 30 meses de obras en las que Techint fue el principal contratista. Las 63.500 toneladas de tubos, en su mayoría fabricados en la Dálmine de Bérgamo, unieron Comodoro Rivadavia con Lavallol, a las puertas de Capital Federal. Con una extensión de 1704 kilómetros atravesando tres ríos, desiertos y humedales, fue el gasoducto más largo del mundo en su momento y una de las realizaciones emblemáticas del Primer Plan Quinquenal de la administración Perón. También se trató de la primera obra de Techint (designación de la dirección calegráfica de la Compagnia Tecnica Internazionale S.P.A.) en la Argentina, para lo cual proveyó casi la totalidad de la tubería necesaria, asesoramiento técnico y mano de obra a la flamante Gas del Estado. Desde entonces, como contratista principal, Techint lleva instalados aproximadamente 70.000 kilómetros de ductos de petróleo y gas natural en todo el mundo, 16 de los cuales atraviesan la Cordillera de los Andes, alcanzando alturas de hasta 5.000 metros sobre el nivel del mar.