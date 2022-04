DÉFICIT CON BRASIL La balanza comercial con Brasil registró en marzo un déficit de U$S 223 millones, hilvanando el tercer período consecutivo en rojo, según datos de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). El comercio bilateral con el principal socio comercial de la Argentina trepó a U$S 2.169 millones, lo que implica un crecimiento interanual de 7,2%. Las ventas argentinas a Brasil aumentaron en marzo de 2022 un 4,4% en forma interanual al sumar U$S 973 millones. En tanto, las importaciones alcanzaron a U$S 1196 millones con una mejora de 9,6% -la menor suba de los últimos trece meses- frente a marzo de 2021. Tras el resultado de marzo el flujo comercial en el primer trimestre del año arrojó un déficit de U$S 622 millones, a partir de una caída de 2,5% en las exportaciones y un incremento de 22% en las importaciones. La suba interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil registrada en marzo (4,4%) correspondió principalmente al alza de Vehículos de pasajeros, Trigo y centeno sin moler, Propano y Butano licuados y motores de pistones y sus partes (disminuyó la exportación de Vehículos automotores para transporte de mercadería y usos especiales).



SEIS IMPUTADOS La causa por las pedradas al despacho de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tiene seis imputados que ya fueron indagados y esperan por la resolución de su situación procesal y un prófugo. La jueza María Eugenia Capuchetti terminó la ronda de los primeros identificados y ya comenzó a correr el plazo ordenatorio de diez días hábiles para resolver si los procesa por los daños causados al Congreso. La decisión podría conocerse hacia finales de la semana próxima. Un séptimo identificado presentó un pedido de exención de prisión que fue rechazado por la jueza y está en etapa de apelación ante la Cámara Federal. El Senado remitió a mitad de semana un informe en el que cuantificó en 6,2 millones de pesos los daños a las oficinas de la vicepresidenta y a otros despachos que resultaron afectados por las violentas protestas contra el acuerdo con el FMI. A su vez, la Cámara de Diputados informó que pese a los disturbios en las afueras del Palacio Legislativo, la sesión no debió interrumpirse. NUEVO CORREDOR Aerolíneas Argentinas comenzará a operar desde el mes de julio un nuevo corredor turístico que unirá a Jujuy con Mendoza e Iguazú, y además, aumentará las frecuencias entre San Salvador de Jujuy y Buenos Aires, según lo confirmó el presidente de la compañía, Pablo Ceriani, a través de su cuenta de Twitter. El nuevo corredor está configurado para operar Iguazú-Jujuy-Mendoza, todos los lunes y viernes, mientras que, martes y sábado, funcionará en el sentido inverso. Adicionalmente, también desde julio, suma tres nuevos vuelos entre Jujuy y Buenos Aires, pasando de 18 a 21 frecuencias semanales. "Importante aumento de la conectividad para la provincia de Jujuy. Desde julio suma vuelos directos de Aerolíneas con Iguazú y Mendoza, conformando un Corredor Turístico Federal. Además, aumenta sus frecuencias con BUE de 18 a 21 vuelos semanales", informó Ceriani en su red social. DIFERENCIAS EN EL ESPACIO La agencia espacial espacial rusa Roscosmos anunció que próximamente decidirá cesar su cooperación con la Estación Espacial Internacional (EEI) ante la negativa de sus pares de Estados Unidos, Europa, Canadá y Japón a levantar las sanciones contra sus empresas como respuesta a la invasión a Ucrania. "Presentaremos próximamente al liderazgo del país las propuestas concretas de Roscosmos respecto a los plazos del cese de la cooperación en el marco de la EEI con las entidades espaciales de EE.UU., Canadá, la UE y Japón", declaró en Telegram el director general de la agencia espacial rusa, Dmitri Rogozin. Rusia había emplazado a las agencias espaciales de esos países para que levantaran sanciones impuestas contra la empresa TsNIIMash, de investigación de ingeniería mecánica, y el Centro Espacial de Cohetes Progress, tras el comienzo de la guerra en Ucrania. Según el director de Roscosmos, la posición de las entidades occidentales es clara, "no retirarán las sanciones", a pesar de reconocer la importancia del papel de Rusia en la subsistencia y seguridad de la estación.