Prefectura abrió la inscripción a su Escuela de Oficiales

Los exámenes se realizarán en julio en los Institutos de Formación de la Prefectura, ubicados en Zárate, para ingresar a los mismos en agosto. La convocatoria es para jóvenes de ambos sexos, de 17 a 22 años. Creada el 30 de junio de 1810, la Prefectura Naval Argentina es una fuerza de seguridad policial que está bajo la jurisdicción del Ministerio de Seguridad. Se encarga de manera exclusiva de la protección de todas las vías navegables interiores y del Mar Argentino. Este mes comenzó la inscripción a su Escuela de Oficiales para los jóvenes de ambos sexos y de 17 a 22 años al 31 de diciembre de 2022, que quieran desarrollar su carrera profesional como oficiales del equipo de la Autoridad Marítima argentina, pudiendo acceder a un título universitario luego de una pasantía en el campo de estudio. Para inscribirse, los interesados deben completar un formulario de inscripción online disponible en la web oficial, en el apartado de Educación, y luego cargar la documentación requerida en la plataforma de los Institutos de Formación. Podrán inscribirse los jóvenes argentinos nativos o por opción (en caso de haber optado por la nacionalidad argentina, deberá tener los trámites concluidos al momento de inscribirse), y posean título secundario o constancia de título en trámite. Quienes deseen ingresar tendrán que reunir las condiciones generales de aptitud psicofísica y física requerida. Además, los postulantes no deben registrar antecedentes judiciales o contravencionales en el Registro Nacional de Reincidencia o causa en curso considerada no apropiada para el ingreso a la Fuerza; ni haber sido dados de baja por mala conducta o falta de aptitud militar o policial en cualquiera de los Institutos de Formación de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policial.

