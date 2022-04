Efemérides del día de la fecha, 3 de Abril

DÍA DEL PERSONAL DE CASAS PARTICULARES Instituido a través de la Resolución de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares N 3 del año 2015, en esta jornada se conmemora la promulgación del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (Ley N 26.844) en el año 2013; en el mismo se abarcan los derechos, la documentación, la remuneración, las licencias, la maternidad, la indemnización por antigüedad y la extinción del contrato de trabajo. Asimismo, se define al personal de casas particulares como "toda prestación de servicios o ejecución de tareas de limpieza, de mantenimiento u otras actividades típicas del hogar: […] la asistencia personal y acompañamiento prestados a los miembros de la familia o a quienes convivan en el mismo domicilio con el empleador, así como el cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad".



ARGENTINA SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA COPA AMÉRICA 1957 Hace 65 años, "Los Carasucias" se consagraban campeones de la Copa América 1957: "Fue un equipo extraordinario. Éramos todos jóvenes y nos entendíamos a la perfección", manifestó el ´Bocha´ Maschio a la AFA. El equipo dirigido por Guillermo Stábile e integrado por Pedro Dellacha, Néstor Rossi, Oreste Corbatta, Humberto Maschio, Antonio Angelillo, Enrique Sívori y Osvaldo Cruz, debutó goleando 8-2 a Colombia en el Estadio Nacional de Lima (Perú); los goles los convirtieron Cruz, Angelillo (2), Maschio (4) y Corbatta. En el próximo partido, la albiceleste venció 3-0 a Ecuador con goles de Angelillo (2) y Sivorí y, luego, goleó 4-0 a Uruguay con tantos de Maschio (2), Angelillo y Sanfilippo. Ante Chile, la Selección volvió a brillar y dejó el marcador paralizado en el 6-2 producto de los goles de Sivorí, Angelillo (2), Maschio (2) y Corbatta. Posteriormente, Maschio, Angelillo y Cruz hicieron posible la victoria 3-0 frente a Brasil; la misma consagró a la albiceleste campeón. Por ello, la derrota 2-1 ante Perú en la final no representó un resultado decisivo. "Después de eso, un coronel entró al vestuario enojado y le pidió al técnico Guillermo Stábile que se haga una revancha, la cual aceptamos. A los tres días, derrotamos 4-1 a Perú" recordó Maschio en la página oficial de la AFA.



"PEACHES" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2021, el sencillo "Peaches" de Justin Bieber con Daniel Caesar y Giveon destronaba a "Up" de Cardi B del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Justice" (2021) y compuesto por el cantante canadiense junto a Andrew Watt y Louis Bell, la canción fue descrita por el artista como con un estilo de la "Costa Oeste, divertido, que solo quieres bailar y moverte".