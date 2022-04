Leyes terrenales y espirituales - Los valores - Los gobernantes - Lealtad - Fidelidad - Compañerismo -Amor incondicional

Animal de poder: el perro y el coyote.

Piedra: jade.

Elemento: yodo.

Partes del cuerpo que rige: cerebro e intuición.

Día de la justicia terrenal y cósmica, día que pone luz a la verdad.

Es el día de la justicia y de rescatar los valores que traemos desde chicos, lealtad, fidelidad, también representa el orden y la exactitud.

Día para juzgar lo bueno y lo malo.

Vivimos bajo 2 leyes: la Divina y la Natural.

Como es arriba es abajo.

T ´ZI es símbolo de autoridad.

Reconocer los sentimientos reales es nuestra tarea misión de estos 13 días, conectar con el amor verdadero, el amor incondicional, saber cual es un sentimiento pasajero de uno verdadero. Evitemos ponernos cómodos, manipuladores, contando todos los esfuerzos que hacemos permanentemente para llegar hasta donde llegamos, infieles, desleales, dando amor con condiciones, eso no es amor! El amor real no sabe de condiciones, se siente o no, se da o no.

¡Rescatemos los valores! El perro, nos los pone en nuestras narices, la fidelidad, la lealtad, el compañerismo, el amor, el amor incondicional, ese que muy bien ponen los perros de manifiesto con nosotros lo humanos.

Estemos en conexión con nuestro sentir estos días y respetémonos, respetemos lo que nos pasa, lo que nos marca el corazón y dancemos y estemos gozosos, que cuando hacemos lo que realmente sentimos la felicidad nos brota en la cara!

Música alegre para arrancar esta trecena!







