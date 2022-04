Ninguna relación te brindará felicidad, que tú no construyas. Sólo podrás ser feliz con otra persona cuando puedas reconocer que no necesitas de ella para ser feliz Sólo cuando estás bien contigo puedes estar bien con los demás, porque nadie te dará la paz que tú no puedas crear en tu interior. Y, así, cuando manejes tu soledad, podrás manejar una relación. Acéptate para aceptar, valórate para valorar, quiérete para querer y respétate para Respetar… Nadie puede dar lo que no tiene dentro de sí. Cuando se unen dos personas felices, son felices para compartir su felicidad y no para hacerse felices la una a la otra. Porque el pretender que otra u otras personas nos hagan felices y puedan llenar todas nuestras expectativas, solo nos trae frustraciones. Para amar necesitas autoestima, una humilde autosuficiencia, como también la práctica de una libertad responsable. Sólo podremos amar siendo independientes y sin necesidad de manejar o manipular a las otras personas. Desde la ciudad de Campana (Buenos Aires) recibe un cordial abrazo, y mi deseo que Dios te bendiga, te sonría y permita que prosperes en todo, y derrame sobre ti, mucha Prosperidad, Amor, y Paz.



Claudio Valerio - @Valerius