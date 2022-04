¿Te genera frustración o gozo cuando te das cuenta que no controlas las cosas? Dios afirma en (Isaías 46:10) "Mi propósito será establecido y todo lo que quiero lo haré". Sin embargo, uno de los hombres más reconocidos por su pureza en la Biblia, llamado Pablo, dijo en (Romanos 7:14-15) "Pero yo no soy más que un simple hombre, y no puedo controlar mis malos deseos... La verdad es que no estoy entendiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer". Ayer tuvimos, con mi esposa, un día con muchos percances y antes de dormir, y reflexionamos un poco. A la tarde, habíamos salido en un colectivo para festejar el baby shower de una amiga, y sucedió que había un pasajero molesto; hasta que, en un momento, el chofer se cansó y le pidió que se bajara. Ante la rotunda negación del hombre, el chofer perdió los estribos y lo sacó por la fuerza. En medio de la violencia, los pasajeros empezaron a decirle que debía haberlo denunciado y no había razones justas para actuar así. Llegamos a destino, y en el baby shower había sucedido otra escena de violencia, pero ahora verbal, debido a una falta de organización, y los ánimos estaban muy tensos. Finalmente, jugamos al TEG y me encuentro con que planeo estrategias, pero nada sale como lo pensado. Dios ejecuta su propósito como quiere, en cambio nosotros no, y es bueno darse cuenta a tiempo, para desarrollar una vida sana. No podemos controlar nuestros malos deseos. Me sorprende aun cuando las personas afirman ser buenas, y cuando intento demostrarles que no hay nadie bueno en esta tierra, y que necesitamos a Dios, no les interesa, como si pudiesen asegurar un buen futuro. Las razones que pienso son: (1) No creen que exista un Dios que juzgue en la tierra, (2) Creen que son una especie de Dios y su futuro está asegurado, (3) Son completamente insensatos e imprudentes respecto al futuro. La respuesta es que somos simples humanos y no podemos controlar nuestros impulsos ni ejecutar lo que quisiéramos; en cambio, hay un Dios que sí lo hace, y esto nos llena de prudente temor. Esta vida tiene muchas vueltas, nuestro entorno (que no controlamos) va cambiando y evolucionando (o involucionando) constantemente, de manera que buscamos entenderlo y acoplarnos. Intentamos hacer conforme nuestros deseos y metas, pero nos vamos dado cuenta, todo el tiempo, que debemos ir haciendo reajustes de estrategia, y estos reajustes son solo sobre las cosas que sí podemos cambiar. Lo demás, (para los cristianos), es ponernos en las manos de Dios, y descansar en Él. "Mi propósito será establecido y haré todo lo que quiero, afirma el Señor". (Isaías 55:11) Finalmente, hay un mensaje de esperanza, y es este: Que justamente son los planes de Dios los que se llevan a cabo y no los nuestros. Esto es de tremendo descanso para nosotros, considerando nuestra ignorancia y lo mucho que nos equivocamos. Podemos descansar en que existe un Dios que lleva a cabo sus propósitos con sabiduría, justicia y amor, y todo lo hace para el bien de sus hijos y discípulos. ¿Te das paz ahora que no puedes controlar las cosas que van sucediendo en el presente y desconocer el futuro? Descansemos en las manos de un Dios que sí lo hace, y lo hace de un modo perfecto: con sabiduría, justicia y amor. ¿Quieres profundizar tu fe, de modo que puedas descansar en Dios? Busca a Jesús, y/o contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Josué Monte. Varela 447 (ex.Rivadavia) - Campana - Tel. 03489.427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar