Después de sus triunfos sobre Deportivo Merlo y Argentinos Juniors se presentan esta tarde en Esteban Echeverría. No hay dos sin tres, dicen. Y con ese objetivo se presentará esta tarde el equipo femenino de Puerto Nuevo, que se medirá como visitante frente a Camioneros en busca de su tercera victoria consecutiva en la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Después de sus triunfos 4-2 sobre Deportivo Merlo y Argentinos Juniors, las dirigidas por Néstor Daniel Gómez avanzaron hasta la tercera posición de la Zona B y llegan envalentonadas al compromiso que disputarán esta tarde, desde las 14.00 horas, en Esteban Echevarría. Actualmente, las Portuarias suman 7 unidades, dado que en la segunda fecha igualaron 0-0 con Sarmiento de Junín como locales y en la primera cayeron 3-2 como visitantes ante Argentino de Rosario. Estos dos equipos son, justamente, los únicos dos que están por encima de las campanenses en la tabla de la Zona B. Por eso, conseguir los tres puntos hoy le permitirá mantenerse en la parte alta de las posiciones y empezar a consolidarse como uno de los equipos que avanzarán a la Fase Ascenso del Campeonato de la Primera B (los primeros seis de cada zona). En cambio, Camioneros apenas ha cosechado un punto en tres presentaciones: fue en su debut, al igualar 0-0 como visitante con Deportivo Merlo. Luego cayó ante Argentinos Juniors (3-2) y San Miguel (1-0). Los demás partidos de esta quinta fecha de la Zona B también se jugarán hoy: Argentino de Rosario vs Argentino de Quilmes, Argentinos Juniors vs Liniers, Sarmiento vs Deportivo Morón y Deportivo Merlo vs Luján. En esta oportunidad queda libre San Miguel. Las posiciones, hasta el momento, son las siguientes: 1) Argentino de Rosario, 12 puntos; 2) Sarmiento de Junín, 10 puntos; 3) Puerto Nuevo, 7 puntos; 4) Argentino de Quilmes, Argentinos Juniors y San Miguel, 6 puntos; 7) Deportivo Merlo, 4 puntos; 8) Deportivo Morón, 3 puntos; 9) Camioneros, 1 punto; 10) Luján y Liniers, sin puntos. En tanto, en la Zona A manda Belgrano de Córdoba, con 12 unidades (34 goles a favor y ninguno en contra). Luego se ubican: 2) Atlas, 9 puntos; 3) All Boys, 7 puntos; 4) Claypole y Defensa y Justicia, 6 puntos; 6) Banfield, 5 puntos; 7) Atlas y Lima FC, 3 puntos; 9) Vélez Sarsfield, 1 punto; 10) Deportivo Armenio y Almirante Brown, sin puntos. Por la quinta fecha de esta Zona A, hoy se enfrentarán: Belgrano vs Defensa y Justicia, Claypole vs Almirante Brown, Banfield vs Lima FC, All Boys vs Atlanta y Vélez Sarsfield vs Atlas. Y libre queda Deportivo Armenio en esta jornada.

CON 7 PUNTOS, PUERTO NUEVO OCUPA LA TERCERA POSICIÓN DE LA ZONA B