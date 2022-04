Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 03/abr/2022. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 03/abr/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera Nacional:

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com TC RIOPLATENSE: La categoria visita este fin de semana el autódromo de La Plata para realizar otra carrera del campeonato. Desde las 9 hs arrancan con su espectáculo. INTENCION: Sin duda que la camioneta de Hernan Degiaccobi sigue en pleno desarrollo y el ex piloto de la categoria Alma espera la terminación de la misma con la intención de poder mostrarle en algún encuentro que llevará la atención por lo bien que se trabajo en la misma. IDEA: Continuando con Degiaccobi la idea de volver a la alta competencia se puede llegar a producir desde arriba de un Fiat Uno junto a Gonzalo Conti armando un binomio para la categoria TC 1600. PROYECTO: De concretarse este proyecto Don Conti está dispuesto a realizar todo el calendario y de esta manera se van a abaratar los costos para una temporada que el tema de los económicos juegan un lugar importante en cada piloto. GANAR: Los hermanos Panetta vienen de correr en el arranque del campeonato en la categoria IAME y tanto Santino como Bautista ganaron cada uno en su clase cerrando otro buen fin de semana. CIRCUITO: Nuevo circuito presenta ahora el kartódromo de Zárate a partir de este mes lo que ahora llegan a catorce dibujos diferentes para utilizar en el campeonato marcando que la familia Tardito siguen apostando en su predio. NEGATIVO: Parece que la mamá del piloto de karting le gusta que su hijo participe en la categoria Kart Plus pero en el curso de esta semana una nota negativa en el ambito de educacion emanada por el colegio donde llevan sus estudios pueden complicar su presente en la próxima carrera. Y ahora quien podrá salvarnos? DECISION: Por el momento Marcos Garrido no estará corriendo en motocross por esta temporada por una decisión personal y en principio el próximo año se puede volver a correr una vez mas. Parece que el amor fue mas fuerte. PROCAR: Nueva presentación de la categoria durante este fin de semana con sus tres clases por otra fecha del campeonato en el autódromo de 9 de Julio donde desde las 9.30 hs arrancan con su espectáculo. AUSENCIA: La ausencia de Yamil Bottani finalmente en la Clase GTB con la Chevy que estan muy avanzados los trabajos en la misma pero por cuestiones de presupuesto se paró la terminación de la misma y está guardada en el galpón. DECIDIR: La realidad que está guardada y con su papá Claudio decidieron no alquilarla y menos venderla la intención es dejar que se supere este momento y arrancar la próxima temporada y en la misma categoria. CHASIS: De todas maneras están terminado un chasis para la Clase Light del TC Bonaerense que correrá Claudio Bottani en algun momento de este año sin destacar que el propio Yanil se sube a ese auto. Cosas de los Bottani! PENSAR: Lo concreto es que el Fiat Uno está todo desarmado y hay trabajos por hacer lo que hace pensar que Adriano Zarantonello no tiene definido cuando se sumará a la categoria TC 1600 que arrancó su torneo. HONESTO: Mientras esto sucede el Tano acompaña a Agostino su hijo que viene corriendo en karting en la categoría Kart Plus y a decir de papá el chico es muy honesto para correr y eso a veces le juega en contra. RECUPERAR: Los dirigentes de la categoria Turismo Cuatromil Argentino vienen de reunirse en Lujan donde establecieron los pasos a seguir en los cuales habrá cambios importantes y el arranque de su campeonato se producirá el próximo fin de semana en el autódromo de La Plata tratando de recuperar su parque de autos. SUMARSE: En principio hay varios autos dispuestos a sumarse al Cuatromil y con estas nuevas decisiones podrán volver a correr en la categoria que supo tener muy buenos parques de autos años anteriores. TURISMO PISTA: Nueva presentación de la categoria durante este fin de semana en el autódromo de Concordia con otro parque interesante de autos para sus tres clases. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". PRESENCIAS: Confirmado la presencia del representante de Zárate Leandro Cracco en la clase Uno donde viene de realizar una carrera interesante en la última presentación que lo motivó mucho para lo que viene. HIJA: La intención de Gaston Gasperini es hacer este año con el Fitito y darle continuidad en su carrera deportiva pero ahora de a poco su hija comenzó a girar con un karting jugando pero viendo sus ganas en un fututo lejano puede comenzar a realizar su propio camino como papá Gaston y el abuelo Angelito. Mirá vos! CAMBIOS: Cuentan que Julieta Gelvez esta trabajando en un nuevo proyecto y si bien seguirá en la alta competencia la representante en Zárate en la Tope Race asegura que vienen nuevos cambios. FEDENOR: Las categorias que fiscaliza Fedenor estan desarrollando la segunda fecha del campeonato durante este fin de semana con otro parque de interesantes autos donde desde las 10 hs comienzan con su espectáculo. INTENCION: Arrancó el campeonato para la categoria Procar y en la Clase A se sumó Nicolas Laccette con el Ford con la intención de realizar todo el año donde el pibe una vez mostró lo suyo con la motorización de Matias Guillen y el auto está a cargo de Roberto Barbera. RECUPERARSE: Luego de una gripe complicada ya se recuperó Ludmila Rodriguez que por suerte todo se encamina para llegar a la carrera de La Plata donde estarán en la Clase TC 1600 junto con su equipo y la motorización de Leo Vela y el chasis a cargo de la Sorda. CONCRETAR: Aun nadie pudo saber que pasó tras tener el cuadro del ciclomotor de Emma Ciaponi que con varios nuevos resultados con campeonato de por medio no concretó la posibilidad de estar en competencia dado que no terminó su producto. KART PLUS: Esta especialidad del Karting llega al kartódromo de Zárate para encarar otra fecha del campeonato donde desde las 9.30 hs comienzan con su espectáculo. ATENDER: Dentro de este contexto Marcelo Lopez hoy por hoy tienen un número de karting que está atendiendo con la colaboración de su hijo Ignacio que está abocado a colaborar con sus conocimientos a Don Marcelo. PROVOCAR: Esto provocó que Nacho Lopez no este compitiendo en la categoria Alma aunque la idea es realizar algunas competencias en la Clase TC 1100 en diferentes momento donde no peleará por el campeonato. PROVOCAR II: Situación está provocando por estos tiempos Gaston Gasperini que en la categoria Kart Plus está atendiendo varios kartings donde en forma personal sin su hermano Mariano está abocado en esta posibilidad para el varios campeón en dicha categoria. FORMULA NUEVA GENERACION: La categoria arranca su campeonato en este fin de semana donde utilizan el autódromo de Juan y Oscar Galvez comenzando en el dia de hoy arrancan a las 11 hs. SALIR: La situación es así Gaston Iglesias por diferentes razones no estará corriendo en la categoria Alma en la Clase TC 1100 con el auto que arman con su padre José Luis y como el auto quedará parado salió una nueva posibilidad. MOMENTO: La situación es así Juan Carlos Suarez que siempre tuvo ganas de subirse a un auto con techo encontró el momento justo y el hincha de Racing está encaminado para arrancar con este vehículo de Iglesias y en eso anda el "Pajarito" que se lo ve motivado como cuando baila en alguna comparsa. Que lo parió! DESTINO: El viaje fue con destino a Usuhaia con su señora y nuestro personaje fue en búsqueda de un poco de paz y carga energía para meterse de nuevo en la Alta Competencia. Que habrá traído chocolate o algun pinguino? HABLAR: En reciente extensa nota televisiva Augusto Villaberde habló de la otra parte del automovilismo que no se ve y que es muy importante para que un piloto pueda correr en el mas alto nivel competitivo recorriendo su trayectoria en el rubro tuerca. Mirá vos! PUESTO: El TC Pista viene de correr en el autódromo de Concepción del Uruguay donde el representante local Sebastian Abella con la Dodge en la final quedó en el puesto vigésimo séptimo. DISFRUTAR: La señorita llegó al recinto donde fue invitada para que exprese su trayectoria en este mundo del automovilismo y cuando lo quisieron convidar con un café ella aseguró que a la mañana jamás toma nada pero parece que después algo falló porque tomó y disfrutó un desayuno al cual no le faltó nada. Quienes la invitaron tomaron conciente del tema a la hora de abonar. MOTOSPÓRT: El envio televisivo de orden local ya llegó a sus primeros mil quinientos programas ininterrumpidos desde el año dos mil marcando un antecedente muy particular para nuestra zona donde los protagonistas del mundo tuerca zonal expresen sus actividades deportivas. Felicitaciones!! CREER: Una vez mas acaba de terminar su karting para regresar a correr y sus amigos hasta que lo vean en pista les cuesta creer porque Marito Martinez todos ultimos años no concretó lo que intentó cristalizar. DEDICADA: Fue una semana dedicada para terminar de repasar todo el auto y ahora Don Ivan Gonzalez se encamina a la segunda carrera del año en la Clase A de la categoria GT 900 donde va por su segunda temporada donde fue creciendo carrera tras carrera y el representante de Zárate. FORMULA 07: Nueva presentación para la categoria durante este fin de semana para encarar otra presentación con su habitual parque de autos. DUDAS: Mas arriba dábamos el dificil momento del equipo Emma ante la rotura de los diferentes motores de los autos con los cuales vienen corriendo en el rally Mar y Sierra que pone en dudas como se recuperaran todos los fierros que hacen pensar si en la próxima fecha estarán participando. CRECIMIENTO: Sin duda que Don Damian en Di-Mec está en pleno crecimiento con emprendimiento abocado a atender vehículos de cualquier modelo en su parte mecánica donde los amantes de los fierros visitan su taller en la calle Arenales 650 en nuestra ciudad. Bienvenido!! ACEPTAR: Cuando en el equipo se pensó que el piloto local Maximiliano Toledo en esta última carrera en la Clase Ligth del TC Bonaerense seria de la partida dado a los trabajos realizados en el taller "Los Crottos" se puso en duda que ocurrio y a decir los seguidores en el cumpleaños de nuestro personaje su media naranja parece no aceptó que fuera a correr. No tendría la vtv actualizada? ENDURO: La categoria informó a través de sus dirigentes que la próxima fecha está confirmada para el 9 de abril en el escenario de Gral. Alvear donde Campana tendrá su representante a través de Ariel Melon que está peleando el campeonato. COMENZAR: Algo parecido está ocurriendo con la categoria de los ciclomotores que en principio están comenzando el venidero 10 de abril en el escenario de San Andres de Giles con su campeonato de dia donde Lisandro Acosta y Fausto Ciaponi representan a Campana. OBSERVAR: Visitar al museo del automóvil nos da ver como se puede disfrutar en estos tiempos y si bien por estar anclado en el centro de la ciudad a veces no alcanzamos a observar la gente que de otros lugares viene a ver el primer auto argentino Manuel Iglesias. SER VERDAD?: Que viene a corto plazo el debut de una señorita a participar en la alta competencia y se hará cargo de un auto en una categoria zonal con un apellido ligado a este deporte.

