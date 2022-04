Vencieron 4-0 como visitantes a Camioneros y suman 12 goles en sus últimas tres presentaciones. Así se mantiene en el tercer lugar de la Zona B de la Primera B de AFA. Al ritmo del "4x3" avanza el equipo femenino de Puerto Nuevo: marcó cuatro goles por tercer partido seguido y, así, sumó de a tres por tercera fecha consecutiva. Después de vencer 4-2 tanto a Deportivo Merlo como a Argentinos Juniors, las Portuarias superaron 4-0 como visitante a Camioneros el último domingo. El encuentro se disputó en el predio Hugo Moyano de Esteban Echeverría y correspondió a la quinta fecha de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Y fue un nuevo triunfo para las Auriazules, que se consolidan en la parte alta de la tabla de posiciones de la Zona B. Y aunque el trámite y el resultado terminó siendo holgado para las campanenses, en el arranque del cotejo estuvieron muy cerca de quedar abajo en el marcador. Sin embargo, Tamará Rolón ejecutó ancho su remate desde los doce pasos después de una falta que le sancionaron a Marisa González en un tiro de esquina. Posteriormente, las dirigidas por Néstor Daniel Gómez pasaron a comandar las acciones, aunque les faltó claridad para generar situaciones de peligro. Así, encontraron en las pelotas paradas una variante para llegar al gol. En la primera parte, Marina González definió con el arco vacío después de un rebote que dio la arquera Esperanza Hibarez. En el segundo tiempo, Sabrina Ogrine ejecutó con precisión desde larga distancia para colocar la pelota contra el travesaño y dejar fuera de acción a la guardameta local. Y como no hay dos sin tres, en un tiro libre lejano que Emilse Correa envió al área, Micaela Rodríguez cabeceó hacia atrás, de emboquillada, superando también a Hibarez para marcar su cuarto tanto del campeonato. Ya en el tramo final del encuentro, la ingresada María Ramón escapó por izquierda y definió con un puntazo al fondo de la red cuando la arquera intentó atorarla para redondear el 4-0. En esta oportunidad, Puerto Nuevo formó con Michelle Ribarola; Marina González, Nancy Ríos, Bárbara Corte, Soledad Medina; Patricia Arévalos, Marisa González, Emilse Correa, Sabrina Ogrine; Karen Ramírez y Micaela Rodríguez. Luego, en el segundo tiempo ingresaron Ayelén Torrez, Maia Valles, Paloma Domenech, María Ramón y Solange Hendel. Los demás resultados de la quinta fecha de la Zona B fueron: Argentino de Rosario 3-1 Argentino de Quilmes, Argentinos Juniors 7-0 Liniers, Sarmiento de Junín 6-2 Deportivo Morón y Deportivo Merlo 2-2 Luján (quedó libre San Miguel). Con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Argentino de Rosario, 15 puntos; 2) Sarmiento de Junín, 13 puntos; 3) Puerto Nuevo, 10 puntos; 4) Argentinos Juniors y Argentino de Quilmes, 9 puntos; 6) San Miguel, 6 puntos; 7) Deportivo Merlo, 5 puntos; 8) Deportivo Morón, 3 puntos; 9) Camioneros y Luján, 1 punto; 11) Liniers, sin puntos. En la próxima fecha, las Portuarias volverá a ser locales en el estadio Carlos Vallejos cuando reciban la visita de San Miguel. Además, por la 5ª jornada jugarán: Deportivo Morón vs Deportivo Merlo, Luján vs Argentinos Juniors, Argentino de Quilmes vs Sarmiento y Liniers vs Camioneros. Y quedará libre Argentino de Rosario. ZONA A En el otro grupo de la Primera B Femenina, Belgrano de Córdoba sigue con su aplastante andar: venció 4-0 a Defensa y Justicia, se mantiene con puntaje ideal y acumula 38 goles a favor y ninguno en contra. Los demás resultados fueron: Vélez Sarsfield 4-1 Atlas, Banfield 10-1 Lima FC, Claypole 4-0 Almirante Brown y All Boys 2-1 Atlanta (quedó libre Deportivo Armenio). Concluida esta fecha, las posicione de la Zona A quedaron de la siguiente manera: 1) Belgrano, 15 puntos; 2) All Boys, 10 puntos; 3) Claypole y Atlas, 9 puntos; 5) Banfield, 8 puntos; 6) Defensa y Justicia, 6 puntos; 7) Vélez Sarsfield, 4 puntos; 8) Atlanta y Lima, 3 puntos; 10) Deportivo Armenio y Almirante Brown, sin puntos.

La celebración de las portuarias en esteban echeverría. Marcaron 12 goles en los últimos 3 partidos. Marina González, Sabrina Ogrine, Micaela Rodríguez y María Ramón marcaron para las auriazules en esta oportunidad. Puerto Nuevo quedó anteúltimo Perdió un lugar por la victoria de Liniers. Berazategui no afloja y amplió su ventaja. Ayer culminó la octava fecha del Torneo Apertura de la Primera C. Una jornada que para Puerto Nuevo dejó un claro balance negativo, porque no solo perdió 6-2 en su visita a Central Córdoba de Rosario, sino porque, además, perdió un lugar en la tabla de posiciones y quedó en el anteúltimo puesto. Esto se debió a que, el domingo, Liniers derrotó 3-1 como local a Victoriano Arenas. En cambio, El Porvenir, el otro equipo que pelea en la zona baja sigue hundiéndose, tanto por la polémica por las apuestas que involucran a sus jugadores como por los resultados: el domingo perdió 2-0 como local ante Lamadrid. En tanto, en la cima, Berazategui no afloja: venció 1-0 como visitante a Leandro N. Alem. Así cosechó su sexto triunfo en siete presentaciones y amplió su ventaja como líder, dado que sus perseguidores inmediatos no lograron ganar: Midland empató 1-1 con Luján, Sportivo Italiano igualó 0-0 con Argentino de Merlo y Deportivo Español y Laferrere también terminaron sin goles. Esta octava fecha se completó con el triunfo de Real Pilar, que venció 1-0 a San Martín en Burzaco; y la victoria de Excursionistas, que superó 2-0 como local a Claypole. Quedó libre Atlas. La novena fecha comenzará el sábado con Real Pilar vs El Porvenir. Los restantes ocho encuentros se disputarán el domingo, incluyendo la presentación de Puerto Nuevo, que será local ante Deportivo Español.