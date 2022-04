Nuevo ataque vandálico contra el busto de Perón en la plaza Eduardo Costa

P U B L I C



Fue durante el fin de semana. El Partido Justicialista condenó lo ocurrido y exigió a las autoridades locales investigar el hecho. El busto del expresidente Juan Domingo Perón emplazado frente al mástil principal de la plaza Eduardo Costa fue vandalizado por desconocidos durante el último fin de semana. La efigie del creador del peronismo apareció arrancada de su base de concreto, de más de un metro de alto, y tirada contra el suelo de tierra. No trascendió si los o las autoras del hecho fueron identificados, o si hubo testigos del daño. "Nuevamente la violencia política en Campana", denunció a través de sus redes sociales el Partido Justicialista que conduce Carlos Ortega. "Una vez más vemos atónitos un nuevo hecho de violencia política y vandalización del busto del general Juan Domingo Perón en la plaza Eduardo Costa, ubicada frente a la Municipalidad y a solo 150 metros de la Comisaría", amplió el partido. Y remarcó: "Repudiamos este acto de profundo desprecio por la convivencia democrática, reclamamos la investigación del hecho y que los culpables sean llevados a la Justicia". En ese sentido, el PJ exigió "al intendente municipal Sebastián Abella que ponga a disposición las filmaciones de las cámaras del CIMOPU para individualizar a los autores". También responsabilizó "a las fuerzas anti democráticas incapaces de vivir en sociedad respetando las ideas de los demás". "Este tipo de hechos no es nuevo. Ya lo han consumado en reiteradas oportunidades. Parece que no hay voluntad política para cuidar los símbolos tan caros al sentimiento del peronismo de Campana. No queremos volver a épocas de intolerancia política. Nunca más", expresó el PJ Campana. En abril de 2016 la efigie de Perón también había sido arrancada de cuajo y su pedestal vandalizado con la leyenda "Argentina es mejor?". En esa oportunidad también desfiguraron el rostro del expresidente Néstor Kirchner, ubicado a pocos metros. Un año más tarde, ataque similar sufrió el monolito en homenaje a José Luis Cabezas y las placas que recuerdan a los socios fallecidos del CIPECA y al fotógrafo Sergio "Pancho" Miner. A lo largo del año, la plaza Eduardo Costa sufrió varios daños en los que se vio involucrado su mobiliario urbano. Fueron "escrachados" con aerosol y rallados los bancos recientemente pintados y los árboles, mientras que robaron las tapas que cubren la instalación eléctrica de las farolas, quedando al descubierto todo el cableado. Además, realizaron pintadas en un vagón ferroviario que se encuentra en la Nueva Costanera como así la vieja estación, sin respetar la maquinaria y los monumentos que representan la historia y cultura de la ciudad. La Parada Inteligente de Colectivos, ubicada en avenida Varela esquina Sívori, que disponen de bancos, pantallas de datos interna y externa, WIFI, cargadores USB, iluminación y botón antipánico, también fue víctima de estos desafortunados hechos, desvalorizando el trabajo realizado por alumnos de diferentes escuelas técnicas de Campana y Zárate.

