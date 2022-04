Con todavía 13 años, la nadadora campanense no solo logró clasificarse a la Final A de los 400 metros libres, sino que terminó bajando en casi 3 segundos su mejor marca personal en la prueba. Hoy competirá en 200 metros libres. En el imponente complejo Maria Lenk de Rio de Janeiro, comenzó ayer el Campeonato Brasileño Absoluto de Natación. Por el gran nivel que tiene esta disciplina en el vecino país, se trata de uno de los torneos más competitivos que se realizan en Sudamérica. En ese contexto, con todavía 13 años (cumple el 24 de abril), la campanense Agostina Hein logró este lunes su mejor actuación personal en la prueba de 400 metros libres. La nadadora de nuestra ciudad llegó a este Trofeo de Brasil 2022 con 4m22s07 como mejor registro en esa distancia. Y en las series eliminatorias, en su primera zambullida en este Campeonato Brasileño, bajó ese tiempo a 4m20s51. De esa manera, además, logró quedar entre las ocho primeras de la prueba y ganarse un lugar en la Final "A". Por ello, en la tarde-noche carioca volvió a competir en el complejo Maria Lenk. En la carrera por las medallas debió utilizar el carril 9, dado que la organización corre de escena a las nadadoras extranjeras y privilegia a las locales. Sin embargo, desde uno de los costados de la pileta, Agostina fue protagonista del inicio de la prueba (con 29s21 pasó segunda en los primeros 50 metros) y si bien no pudo sostener el ritmo de las principales candidatas (los restantes parciales los hizo por encima de los 32 segundos), cerró los 400 metros en la 9ª posición, pero con tiempo de 4m19s51, estableciendo un nuevo record personal para la distancia. "Salimos a buscar la marca. Y estamos muy conformes con lo que alcanzamos, logrando bajar casi 3 segundos nuestra mejor marca. Es un arranque súper positivo", señaló su entrenador Sebastián Montero en diálogo con LAD. "Cada vez que afrontamos torneos importantes, me encanta la forma en que Agos los encara. Esta es su tercera participación internacional y, para mí, su campeonato más importante por el nivel de exigencia. Sin embargo, en ningún momento se sintió inferior a las demás competidoras", agregó Montero, quien también se encuentra en Rio de Janeiro como parte del staff técnico de la Selección Argentina. La ganadora de los 400 metros libres fue la nadadora olímpica Viviane Jungblut (25 años), quien es la dueña del récord sudamericano de la distancia en pileta corta (4m03s68). En esta oportunidad, en pileta de 50 metros, registró 4m09s52. El podio lo completaron Maria Paula Heitmann (23 años; 4m13s43) y Aline Da Silva Rodrigues (25 años; 4m13s75). Ayer, Hein también debía afrontar la prueba de 400 metros combinados, pero al clasificar a la Final A en los 400 libres, su entrenador decidió "bajarla" de esa competencia para no acumular tanta exigencia en el primer día de este campeonato. Hoy martes, en la segunda jornada, la campanense (que entrena en el Club Independiente de Zárate) participará de los 200 metros libres. Luego, el miércoles participará de los 200 metros mariposa; el jueves descansará; el viernes correrá los 800 metros libres; y el sábado, en la última jornada, será parte de los 200 metros combinados.



AGOSTINA, AYER, EN EL PARQUE ACUÁTICO MARIA LENK DE RIO DE JANEIRO. HOY CONTINUARÁ SU CRONOGRAMA CON LOS 200 METROS LIBRES.