Lesionada en la Ruta 9

Por causas que no se difundieron, ayer por la mañana la conductora de un Volkswagen Up! perdió el control de su vehículo, impactando contra el guardarrail central de la Ruta 9 mano a provincia a la altura del galpón donde funcionaba el paintball "El Tanque". La mujer, con lesiones aparentemente leves, fue trasladada por el SAME hasta el hospital municipal. También se presentaron en el lugar Comando Patrulla, Vial Zárate, Seguridad Vial y Gendarmería.

