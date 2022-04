Otros dos casos de Covid-19 en Campana

En el inicio de la semana la Secretaría de Salud del Municipio confirmó que los casos acumulados ascienden ahora 26.492. Este lunes 4 de abril, el Municipio de Campana informó solo dos casos nuevos de coronavirus. En tanto, desde el martes 15 que la Secretaría de Salud local no reporta fallecidos. Marzo cerró con un total de 214 casos acumulados y dos fallecidos. Esto representa apenas el 15% de los contagios reportados en febrero y menos del 3% de los registrados a lo largo de enero. La sostenida reducción de casos positivos, junto a la evolución entre leve y moderada de la mayoría de los casos debido al avance de la inmunización, llevaron a que el intendente Abella determine el uso optativo de tapabocas al aire libre y dentro de las dependencias municipales. La normativa deroga el decreto Municipal Nº 169/2020 que "dispuso como obligatorio, para circular en la vía pública y/o permanecer fuera del domicilio particular, en todo el ámbito territorial del partido de Campana, la utilización de protectores faciales, tapabocas, y/o mascarillas". Esa legislación también determinó "su utilización para todos los casos previstos en el Artículo 6º del DNU 297/2020 (t.v.), en sus respectivos ámbitos laborales y durante toda la extensión de la jornada laboral, mientras se encuentren en contacto y/o proximidad con otras personas". El Gobierno local tomó la decisión debido a que "actualmente la mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada, y se recuperan sin necesidad de hospitalización". También argumentó el decretó en "la alta cobertura del Plan de Vacunación y la disminución de la circulación viral" en el distrito. Hasta el momento, Campana acumula 26.492 contagios totales desde el arranque de la pandemia en marzo del 2020, más 332 fallecidos. De acuerdo a estas cifras, la tasa de letalidad es del 1,25%. En tanto, la Sala de Situación del Ministerio de Salud bonaerense informe números diferentes. Según esta torre de control sanitaria, los casos confirmados en Campana ascienden a 25.615, mientras que los fallecidos son 339. Esto arroja una tasa de letalidad mayor a la calculada a partir de los números ofrecidos por las autoridades locales, siendo del 1,32%.

Desde el martes 15 que la Secretaría de Salud local no reporta fallecidos.