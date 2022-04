Efemérides del día de la fecha, 5 de Abril

DÍA DE LA AMISTAD ARGENTINO-CHILENA

Establecido en el año 2005 mediante un acuerdo entre los entonces presidentes de Argentina y Chile, Néstor Kirchner y Ricardo Lagos, en este día se conmemora "el abrazo de Maipú", denominación que se le da al histórico abrazo entre los libertadores José de San Martín y Bernardo O´ Higgins en la Batalla de Maipú. La misma ocurrió en el año 1818 y fue clave para la independencia de Chile: "¡Gloria al salvador de Chile!" exclamó O´ Higgins a lo que San Martín respondió: "Chile no olvidará jamás el nombre del ilustre inválido que el día de hoy se presentó al campo de batalla en ese estado".

FALLECE KURT COBAIN

Kurt Donald Cobain nació el 20 de febrero del año 1967 en Washington, Estados Unidos. Proveniente de una familia cuyos antepasados eran músicos, Cobain se interesó en la música desde temprana edad. A los 14 años recibió su primera guitarra y, más adelante, en el año 1985, fundó su primera banda "Fecal Matter" con la que grabó el demo "Illiteracy Will Prevail", en el cual se destacó la canción "Spank Thru". Posteriormente, junto a Krist Novoselic, formó "Nirvana" y, en el año 1989, con Chad Channing en batería lanzaron su primer álbum "Bleach"; el mismo contiene los sencillos "Blew", "About a Girl", "Negative Creep" y "Love Buzz". Luego, Dave Grohl reemplazó a Channing y, con el correr de los años, "Nirvana" lanzó los discos "Nevermind" (1991) e "In Utero" (1993); en los mismos, se encuentran los sencillos "Smells Like Teen Spirit", "Come as You Are", "Lithium", "Heart-Shaped Box", "Dumb", "All Apologies" y "Scentless Apprentice". A fines del año 1993 dieron un mítico concierto en vivo para el programa MTV Unplugged.

Falleció en el año 1994 en Seattle, Estados Unidos.

"BLEEDING LOVE" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100"

Un día como hoy en el año 2008, el sencillo "Bleeding Love" de Leona Lewis destronaba a "Love in This Club" de Usher y Young Jeezy del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Spirit" (2007) y compuesto por Jesse McCartney junto con Ryan Tedder, la canción está inspirada en los sentimientos de McCartney: "Estuve lejos de mi novia durante cuatro meses y, en ese momento, realmente quería tirar la toalla y volar a casa. Estaba tan enamorada que fue doloroso. Fue como sangrar, me abrió. Así estaba mi cabeza y esa idea realmente encajaba con la canción".