Comer al menos una palta a la semana reduce el riesgo de sufrir un ataque cardíaco

Un estudio publicado en la revista Journal of the American Heart Association demostró que comer al menos dos porciones de palta a la semana reduce el riesgo de sufrir un ataque cardíaco en un 21%, en comparación con evitar comerlo o hacerlo con poca frecuencia. Sin embargo, no hallaron un beneficio equivalente en la reducción del riesgo de ACV. "La proporción equivale a media taza o media palta", detalló Lorena Pacheco, autora del estudio e investigadora posdoctoral del departamento de nutrición de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, en Boston.

El estudio se llevó a cabo con más de 68.000 mujeres y 41.000 hombres inscritos en dos estudios gubernamentales a largo plazo sobre los factores de riesgo de las enfermedades crónicas: el Nurses’ Health Study y el Health Professionals Follow-up Study. Todos los participantes estaban libres de cáncer, enfermedades coronarias y apoplejías al inicio de los estudios y completaron cuestionarios dietéticos cada cuatro años durante un periodo de 30 años.

Para prevenir las enfermedades del corazón, la Biblioteca Nacional de Medicina norteamericana, recomienda seguir una dieta saludable con menos azúcar, alimentos procesados y grasas saturadas, y mantener baja la presión arterial y el colesterol.

Por otro lado, la Asociación Estadounidense del Corazón, afirma que "el cuerpo necesita la grasa para aumentar la energía, proteger los órganos, producir hormonas y ayudar a la absorción de nutrientes." Las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas son las opciones más saludables para el corazón. Se las encuentra en el aceite de oliva, el aceite de canola, el aceite de maní, el aceite de cártamo y el aceite de sésamo, junto con la palta, la mantequilla de maní y varios frutos secos y semillas.

"El consumo de grasas saludables es fundamental para mantener nuestra salud cardiovascular -destacó la licenciada en nutrición Julieta Pomerantz- principalmente, el aporte de grasas poliinsaturadas como omega 3 y monoinsaturadas como omega 9, colaboran con mejorar nuestro perfil de colesterol y triglicéridos".

Además, la especialista, indicó que "la palta es un excelente alimento, con alto contenido de grasas monoinsaturadas, al igual que el aceite de oliva, contiene mucho potasio y fibra, lo que ayuda también a regular nuestra glucemia. Aporta saciedad, lo que nos ayuda a regular el resto de las ingestas del día. La palta debería formar parte de todo plan de alimentación saludable".

Con respecto al estudio mencionado, además, los investigadores descubrieron que consumir media palta al día en reemplazo de la misma cantidad de yogur, huevos, queso, manteca o carnes procesadas, reducía entre un 16 % y un 22%, el riesgo de sufrir un ataque cardiaco.







Fuente: Infobae.