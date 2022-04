Perdió un lugar por la victoria de Liniers. Berazategui no afloja y amplió su ventaja. Ayer culminó la octava fecha del Torneo Apertura de la Primera C. Una jornada que para Puerto Nuevo dejó un claro balance negativo, porque no solo perdió 6-2 en su visita a Central Córdoba de Rosario, sino porque, además, perdió un lugar en la tabla de posiciones y quedó en el anteúltimo puesto. Esto se debió a que, el domingo, Liniers derrotó 3-1 como local a Victoriano Arenas. En cambio, El Porvenir, el otro equipo que pelea en la zona baja sigue hundiéndose, tanto por la polémica por las apuestas que involucran a sus jugadores como por los resultados: el domingo perdió 2-0 como local ante Lamadrid. En tanto, en la cima, Berazategui no afloja: venció 1-0 como visitante a Leandro N. Alem. Así cosechó su sexto triunfo en siete presentaciones y amplió su ventaja como líder, dado que sus perseguidores inmediatos no lograron ganar: Midland empató 1-1 con Luján, Sportivo Italiano igualó 0-0 con Argentino de Merlo y Deportivo Español y Laferrere también terminaron sin goles. Esta octava fecha se completó con el triunfo de Real Pilar, que venció 1-0 a San Martín en Burzaco; y la victoria de Excursionistas, que superó 2-0 como local a Claypole. Quedó libre Atlas. La novena fecha comenzará el sábado con Real Pilar vs El Porvenir. Los restantes ocho encuentros se disputarán el domingo, incluyendo la presentación de Puerto Nuevo, que será local ante Deportivo Español.