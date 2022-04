Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 05/abr/2022. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 05/abr/2022. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol

TIGRE ES LÍDER El domingo, en el cierre de la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional, Tigre venció 2-0 como local a Rosario Central (debutó Leandro Somoza como DT Canalla) y ahora comparte la primera posición de la Zona B junto a Estudiantes de La Plata y Boca Juniors. Los tres suman 15 puntos, dos más que Aldosivi, que quedó en cuarto lugar. En tanto, en la Zona A, Newells le ganó 3-1 a Platense y alcanzó a River Plate en el segundo puesto: ambos tienen 16 unidades, dos menos que el líder Racing. También el domingo, San Lorenzo (sin el campanense Nicolás Blandi) igualó 1-1 con Atlético Tucumán como local y sigue sin poder levantar vuelo.



LIBERTADORES EN MARCHA Este martes comienza la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 y Boca Juniors y Colón de Santa Fe serán los primeros dos equipos argentinos en debutar. Desde las 19.15 horas, el Sabalero se medirá como local con Peñarol de Uruguay por el Grupo G que también integran Olimpia y Cerro Porteño (el clásico paraguayo se disputará a la misma hora en Asunción). Por su parte, el Xeneize se presentará como visitante: desde las 21.30 enfrentará a Deportivo Cali en Colombia. Será por el Grupo E que también integran Corinthians y Always Ready (se miden a la misma hora en Bolivia). Este martes también jugarán Caracas vs Paranaense (19.15 en Venezuela) y Sporting Cristal vs Flamengo (21.30 en Perú). LA SUDAMERICANA TAMBIÉN Hoy también empieza la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022. Y también serán dos los equipos argentinos que saldrán a la cancha esta noche: desde las 19.15 horas, Banfield recibirá a Santos, al tiempo que Independiente jugará como visitante frente a Ceara de Brasil. COPA ARGENTINA En un duelo "norteño" de primera ronda, Central Córdoba de Santiago del Estero se enfrentará hoy a Gimnasia de Jujuy. El ganador del encuentro, que comenzará 19.30 horas y será transmitido por TyC Sports, clasificará a la segunda fase, donde aguardará por el vencedor de San Lorenzo y Racing de Córdoba. CHOLO VS PEP Hoy comienzan los Cuartos de Final de la Champions League. Y el duelo más atractivo de la jornada será en Inglaterra, donde el Manchester City de Pep Guardiola será local ante el Atlético Madrid de Diego Simeone. Este duelo de estilos comenzará a las 16.00. A la misma hora, pero en Portugal, Benfica recibirá a Liverpool en otra de las series que definirán un semifinalista. Mañana será el turno de Chelsea vs Real Madrid y Villarreal vs Bayern Munich. MILLONARIAS AL FRENTE Como Boca igualó con Gimnasia (LP) y UAI Urquiza quedó libre, River Plate pudo convertirse en el único líder de la Primera A Femenina gracias a su triunfo 1-0 sobre Estudiantes de La Plata. Las Millonarias suman 16 puntos, uno más que UAI Urquiza y Lanús, que venció 2-1 a Estudiantes de Buenos Aires y cosechó su quinto triunfo en seis presentaciones. Por su parte, las Xeneizes quedaron en cuarto puesto con 14 unidades. CON GOL DE ÁGUILA Con un tanto del campanense Germán Águila, Dock Sud venció 3-1 a Villa San Carlos en el cierre de la 8ª fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana. El nuevo líder es Comunicaciones (17), que superó 3-0 a Deportivo Armenio y aprovechó la derrota de Ituzaingó (16) a manos de Colegiales.

