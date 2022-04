Realizan un operativo de vacunación tras la aparición de un murciélago con rabia

El ejemplar, que fue hallado muerto, dio positivo del virus. La medida preventiva alcanza a todos los perros y gatos de los domicilios comprendidos en un radio de 200 metros, informaron desde el Municipio. Personal de la Dirección General de Políticas y Desarrollo Sostenible del Municipio inició este lunes un operativo especial de vacunación antirrábica en la zona de avenida Rocca y De Dominicis, tras haber hallado un murciélago con rabia. La medida preventiva está a cargo de profesionales de la Subdirección de Zoonosis y Bromatología e implica la inoculación de todos los perros y gatos de los domicilios comprendidos en un radio de 200 metros donde fue encontrado el quiróptero. "Se trabaja de acuerdo a un protocolo provincial, estableciendo un anillo preventivo de seguridad ante la posibilidad de que haya ocurrido un contagio. Se visita casa por casa para vacunar a las mascotas y controlar su estado", explicó el titular de la mencionada dirección general, Alejandro Deppeler, al acompañar la primera jornada. Además indicó que, en caso de no encontrar a ninguna persona en los domicilios, se deja un aviso informando que deben comunicarse a la brevedad con el Municipio para coordinar la vacunación. Conforme a este contexto, Deppeler aconsejó como medida preventiva no tomar contacto directo con murciélagos que tengan comportamientos extraños o atípicos -"que se observen durante el día o no puedan volar", dijo- y ante su hallazgo cubrirlo con un balde o una frazada y comunicarse inmediatamente con el Municipal al 407403. Finalmente, recordó que la vacunación antirrábica de los animales debe realizarse anualmente y se aplica gratis tanto en la sede situada en Alberti 1570 o bien en el Quirófano Móvil que visita semanalmente distintos barrios. "La rabia es una enfermedad que está controlada pero no erradicada. Y para que ello siga siendo así es importante que todos los vecinos vacunen a sus mascotas", concluyó Deppeler.

