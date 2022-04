Nuevos casos de estafas telefónicas en la ciudad

P U B L I C



Ayer se comunicó con nuestra redacción una vecina del barrio Villanueva y relató dos casos registrados en la misma cuadra con diferencia de 24 horas: su madre y el de la vecina de enfrente. Ayer alrededor de las 15, una vecina de 74 años recibió una llamada a su teléfono fijo, en la que una voz masculina le decía que era su hijo, que había tenido un accidente y la llamaba desde el hospital. "Mi mamá -relató la hija de la señora- vive en la casa de al lado y compartimos el teléfono fijo. Cuando la escuché a los gritos preguntando que le había pasado a mi hermano, me fui a su casa y le pregunté qué estaba pasando. Cuando tomé el auricular y pregunté quien hablaba, del otro lado el tipo me dijo que era mi hermano y mencionó su nombre… como la voz no era la de mi hermano, lo insulté y le corté". La historia no termina ahí: ayer mismo supieron que la vecina de enfrente recibió una llamada similar el día anterior, en horas del mediodía. En este caso, los estafadores conocían el nombre de pila de la víctima. Aun así, la estafa tampoco prosperó. "Lo singular de todo es que compartimos el teléfono con mi mamá, y hace como un mes que vienen llamando: Levantamos el auricular y cortan… Más allá de que no les resultó la estafa, mi mamá ya se había creído todo y con el susto que se pegó, perfectamente le podría haber dado un infarto", concluyó la vecina.

