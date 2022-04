La Juventud Radical de Campana destacó el "franjazo" en las elecciones de la Universidad Nacional de La Plata

Franja Morada se impuso en Derecho, Psicología e Informática, reteniendo además la conducción de los centros de estudiantes de las facultades Económicas, Veterinaria, Arquitectura, Ingeniería, Agraria y el Observatorio. Franja Morada, el movimiento estudiantil del radicalismo, se impuso en las elecciones de la Universidad Nacional de La Plata, triunfo que fue destacado desde la Juventud Radical de Campana. La organización estudiantil, semillero de innumerables referentes radicales, no solamente retuvo la conducción de los centros de estudiantes de las facultades Económicas, Veterinaria, Arquitectura, Ingeniería, Agraria y el Observatorio; también supo aprovechar la división del Frente de Todos y en la primera elección post pandemia capitalizó el descontento del alumnado tiñendo de morado los claustros universitarios. La agrupación radical recuperó un bastión histórico, como lo es la Facultad de Derecho, dio la sorpresa en las facultades de Informática (ganando por primera vez los comicios) y Psicología donde arrasó en los comicios. En Psicología iban como la cuarta fuerza y terminaron superando a La Cámpora y Miles, sacándoles una diferencia de setecientos votos. Desde la Juventud Radical Local manifestaron: "Estamos muy contento como miles de jóvenes vuelven a mirar al radicalismo, un partido que en la provincia de Buenos Aires está pujante, trabajando en los 135 distritos y eso se ve. Siempre fuimos fervientes luchadores por los derechos estudiantiles, somos los padres de la reforma universitaria y cada día desde los centros de estudiantes mejoramos la calidad y damos respuestas a todos los universitarios". "Franja Morada se quedó con nueve de los diecisiete centros de estudiantes universitarios en pugna, es decir más de la mitad. La Agrupación de Máximo Kirchner solo pudo retener Periodismo, Bellas Artes, Exactas y Trabajo Social. Mientras que el resto quedó en manos de movimientos independientes como fue el caso de Medicina, Odontología y el Museo", señalaron. "Estos resultados son el reflejo del trabajo constante de la franja con los estudiantes, actuando no solo con palabras sino con hechos. Porque además del lineamiento político para los estudiantes es importante dar soluciones, despejar dudas y ayudar con las inscripciones. Estamos muy felices que la militancia incansable de la franja se haya visto reflejada en las urna", expresaron desde el espacio local. Sobre la derrota a La Cámpora, sostuvieron: "El estudiante quiere estar tranquilo y que la universidad no se transforme en una Unidad Básica, La Cámpora te propone eso y ayuda sectorial. Sin dejar de mencionar que sus movimientos dejan de ser de una agrupación política, sino más bien de una patota o una barra brava." "Esta semana se vota en la Universidad de Buenos Aires en todas sus facultades, donde la Franja Morada tiene grandes chances de ganar. Les pedimos a todos los estudiantes campanenses que estudien en la UBA que nos acompañen con su voto, porque la Unión Cívica Radical fue, es y será la protectora y garantía de la educación pública de calidad y autónoma al poder de turno en nuestro país. Sigamos demostrando que la juventud no es de la Cámpora ni liberal; es radical", concluyeron.